Storie Italiane ha parlato stamane con l’avvocato di Manuel Bortuzzo, Francesco Laurito, dopo la condanna in primo grado a Lucrezia Selassiè, ex fidanzata del nuotatore, per stalking. “Si perde tutti in questa storia – le parole del legale – Manuel Bortuzzo è molto giù, è molto provato. Oggi forse mette fine ad un trascorso, speriamo che questa storia non dilaghi in altri procedimenti, vogliamo chiudere il tutto il prima possibile, l’emotività in questa vicenda è molto”.

Lucrezia Selassiè non avrebbe accettato la fine della relazione di Manuel Bortuzzo e avrebbe portato a termine delle minacce e atti persecutori, e dopo una serie di denunce si è arrivati a questo epilogo. “Sappiamo il trascorso di Manuel – ha aggiunto l’avvocato – questa storia non ha fatto bene, la condanna non è una vittoria, siamo in un tribunale penale ed era auspicabile non arrivare qui. Io voglio solo proteggere Manuel Bortuzzo che è l’unico che deve essere protetto da tutto”.

MANUEL BORTUZZO, CONDANNATA LUCREAZIA SELASSIE’: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI LEI

Lucreazia Selassiè è stata condannata in primo grado ad un anno e otto mesi. “Spero che vada tutto a breve nel dimenticatoio e che si ricominci a vivere”, conclude l’avvocato di Manuel Bortuzzo.

Edoardo Albertari, legale di Lucrezia Selassiè, ha invece spiegato: “La ragazza è delusa della sentenza, bisogna richiamarvi alla calma, il processo non è ancora finito, ho sentito parole pesanti. Si parla di minacce, è tutto ancora ipotetico, le sentenze si possono ancora commentare. E’ una sentenza che ci delude, ha disposto la revoca della misura del braccialetto economico, siamo curiosi di leggere le motivazioni, faremo appello immediatamente”. Secondo l’avvocato: “I ragazzi avevano una relazione anche dopo la fine della stessa, ci sono prove agli atti che la Selassiè potessero pensare ancora assieme, faremo ricorso in appello”, ribadisce e conclude.

