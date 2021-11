Manuel Bortuzzo/ Confidenze “sospette” con Sophie Codegoni (GF Vip)

Manuel Bortuzzo: nuovo chiarimento con Lulù Selassié

Uno dei temi caldi di questa edizione del Grande Fratello VIP è il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Negli ultimi giorni il nuotatore e la principessa etiope hanno avuto l’ennesimo chiarimento. Dopo una lettera di scuse, Lulù ha cercato di lasciare spazio a Manuel, ma l’attrazione che prova per il ragazzo è molto forte e alla principessa viene spontaneo rivolgere più attenzioni del dovuto: “Per rispetto di quello che hai in mente tu, mi limito perché so che se magari ti do un abbraccio, per me è un abbraccio perché ti voglio bene, però ho paura che tu lo possa fraintendere come un qualcosa di più”, le ha detto il ragazzo ribadendo la sua posizione. Inoltre, in occasione dei giochi della serata al GF Vip, Manuel ha scritto un biglietto a Lulù che però non era un vero e proprio ringraziamento: “A Lulù per tutte le volte che le ho prestato l’iqos (dispositivo per fumare) e non me l’ha riportata”. Parole che hanno attirato molte critiche: era così necessario scrivere un biglietto così a Lulù?

Manuel Bortuzzo: si avvicina a Sophie Codegoni?

In questi giorni Manuel Bortuzzo si è avvicinato a Sophie Codegoni, i due ragazzi hanno avuto modo di confrontare i brevi flirt che hanno vissuto dentro la casa del Grande Fratello Vip: lei con Gianmaria Antinolfi, lui con Lulù Selassié. “Io riesco a mettere uno stop perché lo voglio e anche tu puoi farlo. Diventa anche show… Lucrezia, per esempio, sa tutto ma poi Alfonso dice ‘le cognatine, le cose..’, ci sta. Tu però sai la tua verità e cosa vuoi dire veramente ma lo show è show”, ha consigliato Manuel all’ex tronista di Uomini e Donne. E ha aggiunto: “Non ti arrabbiare nemmeno… Fidati perché dopo può risultare che una reazione del genere… utilizza l’indifferenza”. Sophie ha apprezzato molto le parole del nuotatore: “È vero, hai ragione… devo venire da te quando mi arrabbio!”, ha detto dopo aver abbracciato il ragazzo. I due sono apparsi molto complici e affiatati: succederà qualcosa tra loro?

