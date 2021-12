Manuel Bortuzzo consola e avverte Jessica su Basciano e Sophie/ “Non meriti questo”

Nella Casa del Grande Fratello Vip la rivalità tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni è alle stelle. L’ingresso di Alessandro Basciano ha messo le due amiche una contro l’altra, soprattutto a causa di alcuni comportamenti della Codegoni. Se inizialmente ha negato all’amica di avere un interesse per lui, successivamente l’ha palesemente corteggiato, svelandogli anche le confidenze di Jessica. Questa ha scatenato non solo il web ma anche la reazione di Manuel Bortuzzo che ha deciso di consolare la ‘cognata’ dopo l’accaduto e aprirle gli occhi su tutta la vicenda.

“Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. – ha esordito – Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te. Poi è impossibile che a uno possa piacere sia te che Sophie. Io ad esempio sono preso da Lulù e non mi può piacere un’altra qua dentro.” ha consigliato alla Selassiè.

Manuel Bortuzzo apre gli occhi a Jessica Selassiè: “Ci vuole autostima!”

Ma non è tutto. Manuel Bortuzzo ha continuato ad elencare una serie di complimenti per Jessica: “Posso dirti che sei bella e buona, ma se tu non ci credi per prima è inutile. Sappi che ti capisco, se mi dicono sei forte, sì va bene ma se poi non credo di esserlo io. Ci vuole un po’ di autostima“. Jessica ha così ammesso di aver capito il gioco di Sophie: “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato. Mi ha detto ‘ma figurati che se ti interessa a te mi faccio da parte’. Alla faccia, ha fatto mille passi in avanti con lui. Quindi lì mi prendi in giro. Poi sai cos’è, quando nessuno ti considera, poi inizi a non apprezzarti“, ha ammesso.

