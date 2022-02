Manuel Bortuzzo “Convivenza con Lulù? Voglio cercare casa con lei”/ “Dopo il GF Vip…”

Sono trascorse due settimane da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello vip 2021 e non c’è stato giorno in cui non abbia dimostrato di essere profondamente innamorato di Lulù Selassiè. Dopo averla difesa durante la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manuel ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelando i progetti futuri con Lulù. Dopo una partenza in salita, Manuel e Lulù si sono capiti vivendo il sentimento nato nella casa di Cinecittà totalmente. Un amore che, oggi, rende felici entrambi al punto che sia Manuel che Lulù credono nel “per sempre”.

“Siamo innamorati e ci crediamo. Sentiamo entrambi di aver trovato una persona unica nella nostra vita che ci ha cambiato“, ha detto Manuel che ha ammesso di piangere spesso di fronte alle immagini di Lulù nella casa di Cinecittà. “Abbiamo una sintonia unica e se la vedo giù perchè le manco, non sto bene”, ha aggiunto.

Manuel Bortuzzo e i progetti di vita con Lulù Selassiè

La convivenza resta nei progetti di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, tuttavia, vuole aspettare che Lulù esca dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 per cercare con lei quello che diventerà il loro nido d’amore. “Vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme“, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

Infine, sulla sparatoria avvenuta tre anni fa, Manuel ha detto: “Questi tre anni mi hanno fatto capire tante cose nuove della vita e mi hanno permesso di essere la persona che sono e mi ci trovo bene, nonostante le mie incogruenze. Se oggi sono così è grazie a questa disavventura”, ha concluso.

