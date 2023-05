Manuel Bortuzzo convocato per i Mondiali di Manchester/ “Mi riempie di gioia…”

Manuel Bortuzzo, la “rinascita” sportiva dopo l’incidente

Dopo il tragico incidente che lo ha costretto a perdere l’utilizzo delle gambe e l’esperienza televisiva al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha ripreso le redini del suo sogno sportivo. Il nuotatore, ferito gravemente in una sparatoria per un clamoroso scambio di persona, era tra i più promettenti nel settore agonistico. Nonostante la paura di non poter dare seguito alle sue ambizioni, il giovane ha trovato la strada per non arrendersi e ad oggi continua ad inanellare successi nell’ambito paralimpico. Il recente debutto a Lignano con la conseguente qualifica per il torneo di Berlino è stato solo il primo tassello per un futuro glorioso. Manuel Bortuzzo è stato infatti convocato per i Mondiali di Manchester che si terranno tra il 31 luglio e 6 agosto.

Per Manuel Bortuzzo la chiamata del ct Riccardo Vernole rappresenta la prima volta in nazionale. Un traguardo che lo ripaga della grinta, della voglia di vivere e del desiderio impellente di dare seguito alle sue ambizioni sportive nell’ambito del nuovo. Eppure, quella sera del 2019, la sua vita quotidiana e le sue aspirazioni agonistiche sembravano sul punto di svanire. Il giovane sportivo si ritrovò nel bel mezzo di un agguato e, scambiato per un’altra persona, venne ferito gravemente con un colpo d’arma da fuoco e costretto ad una vita su una sedia a rotelle.

Manuel Bortuzzo, la gioia per la prima convocazione in nazionale: “Sembrava tutto finito, invece…”

Nonostante il dolore, la fatica, la difficoltà nell’immaginare una vita stravolta per un caso fortuito e per la brutalità della mente umana, Manuel Bortuzzo oggi è ad un passo dal coronare il suo più grande sogno. “Reimparare a nuotare non è stato semplice; all’inizio era un gioco, adesso mi sveglio con la voglia di fare fatica. Il nuoto è la mia ragione di vita”. Queste le parole del giovane – riportate da Il Giornale – che testimoniano come la possibilità di vestire la maglia della Nazionale sia per lui un traguardo quasi inaspettato ma che lo riempie di orgoglio e felicità. “Mi gasa tantissimo e mi onora essere un loro compagno in questa spedizione tricolore, non vedo l’ora!”.

Dopo il Mondiale, Manuel Bortuzzo guarda già al futuro e per lui l’altro grande sogno è rappresentato dalla medaglia alle Paralimpiadi di Parigi. “E’ ancora lontana, con altro duro lavoro andrà conquistata e meritata, farò tutto il possibile”. Le parole del giovane – riportate da Il Giornale – mettono in risalto la grande determinazione del nuotatore che, tornato a rivivere il sogno agonistico, non vuole porsi limiti. Tornando sulla gioia della convocazione, Manuel Bortuzzo ha aggiunto: “Mi riempie di gioia tantissimo questa convocazione perchè sono passato dal npensare che fosse tutto finito al vestire la maglia della nazionale ad un campionato del modo“. Lo sportivo poi aggiunge: “Ci sono due strade da prendere quando succede una cosa del genere: abbattersi o andare avanti con il sorriso. Io ho scelto la seconda; perchè vivere ne varrà sempre la pena, la vita può regalare ancora soddisfazioni…“.











