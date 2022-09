Manuel Bortuzzo, dal tragico incidente al GF VIP/ Ora riparte storia d’amore con Angelica Benevieri

Manuel Bortuzzo, dal tragico incidente alla partecipazione al GF Vip

Manuel Bortuzzo, ex-gieffino, ha annunciato in una storia su Instagram che a settembre finalmente potrà tornare a nuotare. Il suo sogno sin da piccolo sono le Olimpiadi ma è necessario procedere un passo alla volta. Il coraggioso nuotatore, ex partecipante di Grande Fratello, ha rilasciato di recente un’intervista in cui dichiara di aver trovato una nuova fiamma: Angelica Benevieri. Si tratta di una famosa e giovane influencer e Manuel dichiara di considerarla una ragazza speciale e di sentirsi felice accanto a lei.

Dopo la fine della storia con un’altra concorrente del reality, Lulù Selassié, Manuel aveva confessato di non sentirsi compreso ma ora l’amore sembra esploso nella sua vita. Manuel Bortuzzo, reduce dall’esperienza del Gf VIP 6 e della storia con Lulù Selassie, è spesso ospite in varie trasmissioni televisive. Di recente ha pubblicato delle foto sui suoi social dove ufficializza la sua nuova fiamma, una bellissima e giovane influencer di nome Angelica Benevieri. In questi giorni, partecipa al programma televisivo Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi, in cui ha organizzato uno scherzo al suo caro amico Aldo Montano, per mettere alla prova la loro solida amicizia. Ne vedremo delle belle.

Manuel Bortuzzo è un ragazzo nato a Trieste il 3 maggio 1999, ama i tatuaggi e il nuoto, divenuto famoso a causa di un terribile incidente, in cui è stato erroneamente raggiunto da colpi di pistola, i quali l’hanno immobilizzato e d’allora è costretto alla sedia a rotelle. Manuel Bortuzzo vive a Roma e, dopo la fine della sua storia con Lulù Selassié, ha ritrovato un nuovo amore. Si tratta della tiktoker romana Angelica Benevieri, cugina del suo migliore amico. Manuel dichiara in una recente intervista di aver chiesto il permesso al suo amico per poterla frequentare. Manuel racconta di averla conosciuta una sera in estate e di essersene invaghito. Ma essendo la cugina di un suo caro amico, ha voluto prima sincerarsi con lui di quello che provava.

L’amore è nato subito e Manuel si dichiara felice di aver incontrato una ragazza così speciale. In una recente intervista al Settimanale Chi, Bortuzzo ha confidato: “Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci siamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere”, ha raccontato. Manuel Bortuzzo ha ritrovato il sorriso accanto ad Angelica anche se non sono mancate le polemiche di chi pensa che si tratti di una storia fake.











