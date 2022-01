Manuel Bortuzzo/ Data addio al Gf Vip 2021 e il futuro con Lulù: “Vivremo assieme”

Tra i personaggi più amati dal pubblico nel corso dell’attuale edizione del Gf Vip 2021 occupa un posto di rilievo Manuel Bortuzzo. Il suo percorso è stato ricco di emozioni e di situazioni degne di nota, sia legate al suo passato che alla sua relazione tormentata con Lulù. Nel corso della trentaduesima puntata trasmessa lo scorso venerdì 7 gennaio è stato ancora al centro di diverse situazioni, tra momenti emozionati e attimi di nervosismo. In particolare, il ragazzo è stato chiamato in causa nel merito della discussione tra Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassiè. Nonostante non abbia partecipato attivamente alla lite, si è mostrato particolarmente risentito per una frase usata dalla cantante. Quest’ultima infatti ha offensivamente insinuato di non comprendere come faccia il ragazzo a vivere una relazione con la principessa etiope.

Lo stesso Manuel Bortuzzo ha fatto notare in diretta di aver ascoltato la frase e di non aver per nulla apprezzato vista l’amicizia tra i due coinquilini. Dopo questo leggero momento di nervosismo il Grande Fratello ha deciso di regalare un momento emozionante al ragazzo, dandogli la possibilità di incontrare il fratello più piccolo. L’incontro è stato decisamente toccante, con entrambi ad un passo dalle lacrime, intenti a scambiarsi parole di grande amore e affetto. La circostanza ha dato modo a Manuel Bortuzzo di presentare ufficialmente anche Lulù al fratello Kevin; quest’ultimo si è detto molto contento della scelta del fratello e di non vedere l’ora di poterla conoscere meglio una volta fuori dalla casa. Verso il termine della serata Alfonso Signorini ha comunicato ai coinquilini la necessità di precedere alle nomination per scegliere gli immuni per lunedì sera.

Manuel ha scelto di fare il nome di Lucrezia, approfittando dell’occasione per rinnovare il suo amore verso di lei e l’auspicio che riesca ad arrivare alla finale del reality. Nelle ore successive alla diretta lo sportivo si è dedicato a trascorrere il tempo con i suoi affetti più stretti all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, vista anche la sua prossima uscita dal reality per questioni di salute. Nella prossima puntata molti sperano di conoscere la data prevista per l’abbandono della casa, speranzosi che avvenga il più tardi possibile visto il suo ottimo contributo all’interno del programma.

Ma quando avverrà l’uscita? Alcune voci indicano la puntata di venerdì 14 gennaio come la più plausibile, per altri invece potrebbe essere quella di lunedì prossimo, 17 gennaio. “E’ evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito troppo, ha perso 7 chili”, aveva svelato il padre del nuotatore, esternando il motivo del possibile abbandono, pochi giorni fa. In ogni caso la relazione fra Manuel Bortuzzo e Lulù non si esaurirà affatto con l’uscita di scena del giovane ferito: “Quando usciamo – ha confidato alla princess negli scorsi giorni il nuotatore – praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”.



