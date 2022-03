Manuel Bortuzzo, dedica d’amore a Lulù “Ultima settimana senza te”/ “Mi completi…”

Indipendentemente da chi vincerà questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra una settimana esatta le luci della spiatissima Casa si spegneranno e finalmente Manuel Bortuzzo potrà riabbracciare la sua Lulù Selassié. Il giovane ha iniziato in queste ore il conto alla rovescia. La giovane fidanzata è infatti già in finale, quindi è certa di arrivare fino alle ultimissime battute del reality. Per questo Manuel sa di dove attendere ancora una settimana esatta prima di poterla riabbracciare.

Dalla sua uscita ad oggi, il nuotatore ha dimostrato in più occasioni i suoi sentimenti nei confronti della fidanzata, ad eccezione della breve “pausa” forzata legata al Covid che lo ha tenuto lontano dallo studio all’insaputa della giovane principessa etiope. Proprio nelle passate ore, Manuel aveva urlato le sue parole d’amore alla Selassié con un megafono, piazzandosi fuori dalle mura della Casa di Cinecittà, mentre alla vigilia della nuova puntata ha voluto dedicare alla ragazza delle parole d’amore attraverso la sua pagina Instagram sulla quale ha condiviso un video con i momenti più intensi vissuti insieme nel reality.

Manuel Bortuzzo, nuova dedica d’amore a Lulù Selassié

Per Manuel Bortuzzo è iniziata l’ultima settimana di lontananza da Lulù Selassié. Tra pochi giorni, infatti, i due fidanzati potranno tornare a vivere a pieno la loro storia d’amore iniziata nella Casa del GF Vip. “Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio”, ha esordito nella descrizione al video che li vede protagonisti. “Non mi sembra vero ma ci siamo quasi e io non vedo l’ora di tornare a sentirmi completo con te al mio fianco”, ha aggiunto, completando la bellissima dedica d’amore che ha sciolto il cuore dei fan della coppia.

Vedremo se questa sera il ragazzo avrà modo di far arrivare tutta la sua impazienza di stringere a sé la sua Lulù anche nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Nel frattempo i loro fan continuano a seguirli e ad emozionarsi ad ogni loro esternazione d’amore, esattamente come il primo giorno, quando tra i due è scoccata la fatidica scintilla che ad oggi non si è mai spenta.

