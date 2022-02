Manuel Bortuzzo dedica d’amore per Lulù/ “5 mesi di noi. 5 mesi di emozioni vere”

Manuel Bortuzzo: positivo al Covid

Ieri sera, nel corso della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo non era presente in studio. L’ex gieffino ha spiegato sui social i motivi della sua assenza: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”. Nonostante non fosse fisicamente presente in studio il nuotatore ha espresso il suo sostegno per Jessica Selassié, sorella della sua amata Lulù che si è già guadagnata un posto in finale. Negli scorsi giorni, ospite di Casa Chi, Manuel ha detto che si sarebbe sottoposto volentieri a un periodo di quarantena per riabbracciare la fidanzata ma “molto probabilmente bisognava dare priorità a Belli”.

Manuel Bortuzzo assente al GF Vip, perchè? "Ho il covid"/ "Sto bene ma..."

Manuel Bortuzzo: 5 mesi con Lulù Selassié

Oggi, martedì 22 febbraio, Manuel Bortuzzo ha dedicato un messaggio d’amore alla sua Lulù Selassié in occasione del loro mesiversario: “5 mesi di noi. 5 mesi di emozioni vere… quanto mi manchi piccola mia…. Sempre meno a quel “noi” che abbiamo tanto voluto… Aspetterei anche una vita perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti! Sei unica”. Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuel si è tatuato sul collo il numero 22: “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui“, ha spiegato il nuotatore a Casa Chi. Lulù si è guadagnata un posto in finale e quindi resterà nella casa del Grande Fratello fino al 14 marzo, giorno della finale.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè vs Davide Silvestri "Mi rode il cu*o"/ Gf Vip, "Mi rompete i coglio*i…"Manuel Bortuzzo lapidario sul bacio tra Delia e Soleil/ "È circo...", e infiamma i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA