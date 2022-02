Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassié/ “Essere incompresi non è essere sbagliati”

Dall’uscita di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié è iniziato all’interno della casa un periodo molto difficile in cui la principessa ha avuto da ridire per ogni piccola cosa, anche futile, come il doversi sedere in una posizione che metteva in risalto il suo profilo peggiore o il non poter trasmettere in radio una canzone che lei aveva scelto.

Il comportamento dell’ultima settimana ha messo a dura prova la pazienza di tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 anche di sua sorella Jessica che non ha retto alle polemiche inutili di Lulù ammettendo in confessionale di non volerla difendere per delle cose che non condivide.

Manuel Bortuzzo dà sostegno a Lulù

A dare sostegno, seppur a distanza, a Lulù Selassié ci ha pensato Manuel Bortuzzo che, dallo studio del reality ha dato il suo supporto alla principessa dicendole: “Questo fa parte del gioco non Grande Fratello ma della vita, essere incompresi perché fragili non vuol dire essere sbagliati, ma essere diversi e tu sei diversa. Tu continua a splendere per quella che sei perché agli occhi di chi ti comprende sei fantastica e io e la mia famiglia e tante persone fuori ti abbiamo compreso, però stai serena”.

Manuel Bortuzzo ha poi rivelato alla concorrente di esserle sempre vicino, anche quando lei non ha la possibilità di sentirlo rivelandole: “Quando ti ho mandato l’aereo ero lì fuori con te a vederlo”. Infatti, l’ex concorrente, nonostante sia uscito dal reality trascorre molto del suo tempo fuori dalla Casa accompagnato da Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi che durante la loro permanenza in casa hanno stretto una forte amicizia.

