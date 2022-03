Manuel Bortuzzo, dolce dedica per Lulù Selassiè/ “Se accanto c’è qualcuno con cui…”

Manuel Bortuzzo non smette di dimostrare il proprio amore per Lulù Selassiè che potrà riabbracciare lunedì 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello vip 2021. Il nuotatore, oltre a contare i giorni che ancora lo separano dalla sua dolce metà, sui social, sta dedicando alla principessa che ha trafitto il suo cuore delle dolcissime parole d’amore. Tra le storie del suo profilo Instagram ha così pubblicato una foto dei tanti momenti trascorsi insieme scrivendo anche una dedica speciale. “Che senso c’ha parlare di tristezza se accanto c’è qualcuno con cui ridere” ha scritto citando alcune parole del brano “Quel filo che ci unisce” di Ultimo che i fan avevano dedicato alla coppia inviando un messaggio aereo.

Rocco Siffredi, sorpresa a Lulù Selassié al GF Vip/ "Debole per lei, a Manuel dirà…"

La foto scelta da Manuel non è causale ma rappresenta un momento importantissimo della storia d’amore con Lulù. Il momento, infatti, risale allo scorso dicembre quando Manuel decise di aprire il suo cuore a Lulù con un discorso con cui esprimeva non solo i propri sentimenti, ma riconosceva anche le proprie colpe.

Lulù vs Baru: “Jessica? Uscirà e ci sarà un buon ad aspettarlo”/ Princess 'Vendetta'

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: countdown per la convivenza

Anche ieri, Manuel si era lasciato andare ad una dedica per la sua Lulù. Su Twitter, infatti, pubblicando una foto di un abbraccio avvenuto in un momento in cui si erano allontanati, ha scritto: “Safe in my arms”, ha scritto lasciando intendere di non vedere l’ora di avere nuovamente tra le braccia la fidanzata con cui progetta d’iniziare subito la convinveza.

Lontani da più di un mese e mezzo, Manuel e Lulù, oltre a parlare durante le puntate senza mai vedersi, si sono incontrati a distanza il giorno di San Valentino. Per la finalissima del Grande Fratello vip 2021, i fan della coppia sperano così di poter rivivere l’emozione di vederli insieme proprio nella casa dove è nata la loro storia.

Nathaly Caldonazzo attacca Lulù: "La sua cosa bella è Manuel Bortuzzo"/ "É velenosa…"

Uno dei miei momenti preferiti… quel discorso ci lasciò tutti a bocca aperta 😭#fairyLu pic.twitter.com/ovNM9YZkLb — MedusaxLulúFatina (@FaTinaameta) March 10, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA