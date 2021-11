Manuel Bortuzzo “Dolore? Mi isolo e piango”/ “La mia situazione non cambierà mai…”

Manuel Bortuzzo ha parlato del suo dolore. Il nuotatore appare sempre forte e determinato ma anche lui ha dei crolli e non si vergogna a mostrare le sue fragilità. Parlando con i suoi compagni nella casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha raccontato dei suoi momenti bui: “Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, ma faccio così. Ho trovato la mia chiave nel semplice stare solo e allontanarmi un po’ dagli altri”. Manuel ha confessato di piangere a volte: “Io quando vado in camera di là che dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire sì, ma prima metto il cuscino in testa e piango. Così mi libero di tutto senza dire niente a nessuno, anzi non vorrei mai liberarmi con qualcuno, mi farebbe sentire peggio. Questo è un dolore mio. Mi piace curare questi dolori in questo modo qui”.

Manuel Bortuzzo scopre la frase di Alex Belli/ "Per nulla offeso, voglio leggerezza"

Manuel non ha trovato giovamento neppure nel parlare con uno psicologo. Infatti il nuotatore ha ammesso: “Ognuno ha il suo, io non parlo e nemmeno con gli psicologi. Ho provato, ma ho trovato più giovamento nell’isolarmi in camera, piangere e poi uscire svuotato del dolore e con il sorriso”.

Manuel Bortuzzo: “Il modo di scacciare il dolore è…”

Manuel Bortuzzo evita di parlare della sua condizione perché ha una consapevolezza. Il nuotatore è convinto che la sua situazione non cambierà mai. Infatti, ha aggiunto: “Questo è quello che dico ai miei migliori amici fuori. Anche il mio migliore amico sa come esorcizzo il mio dolore più grande. Gli dico sempre, ‘amico mio, inutile parlarne troppo, tanto la mia situazione non cambierà mai, quindi piuttosto che parlarne mangiamoci una pizza. Mi vedrai strano, però poi le cose mi porteranno a stare bene’. Però il modo di scacciare il dolore è soggettivo, ognuno ha il suo quindi non direi mai che si fa come faccio io”.

Franco Bortuzzo, papà di Manuel/ Al GF Vip per Alex Belli? "Le verità stasera!"

Una dichiarazione che ha commosso il web. Un utente scrive: “Sentire Manuel parlare fa maluccio, i suoi malumori sono frutto di un dolore che nessuno potrà mai capire, dovrebbe lasciarsi andare, aprirsi e appoggiarsi, farsi aiutare, Lulú e Aldo gli vogliono bene lui li tiene vicino ma reprime tutto senza sfogare così si distrugge”. Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più amati di questa edizione e sono in molti a sperare di vederlo in finale.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo sta male: preoccupazione al GF Vip/ La regia censura tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA