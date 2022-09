Manuel Bortuzzo: “Dopo l’incidente avevo perso la voglia di vivere”/ “Oggi sono vivo grazie a due cose”

Manuel Bortuzzo a BellaMà: “L’incidente? Ecco cosa mi ha insegnato”

Manuel Bortuzzo è ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di BellaMà del 15 settembre 2022. Lo sportivo, che il pubblico ha imparato a conoscere grazie alla sua lunga avventura al Grande Fratello Vip 6, si è raccontato senza fronzoli, riportando anche la mente all’incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Prima, però, sottolinea il fatto di non sentirsi una persona speciale: “Io credo che la specialità al giorno d’oggi è la spontaneità di essere normali, se stessi. – spiega – Vedo tante persone che cercano di essere qualcosa che non sono ma io dico che la cosa più bella è essere se stessi.”

Si arriva poi all’incidente. Manuel Bortuzzo ricorda quel momento e spiega: “Mi ha insegnato che per quanto ti possa programmare nella vita, la vita vera è quella che si vive nelle cose che non hai programmato. La vera sfida sta nell’imprevisto ma grazie alle persone che ti vogliono bene si può riuscire a fare davvero tutto.”

Oggi Manuel Bortuzzo lavora tanto col suo corpo, con l’obiettivo di migliorare: “La riabilitazione va bene, mi sto facendo un mazzo così. – ammette, spiegando poi qual è la sua routine – La mattina vado in caserma ad allenarmi, dalle 10 alle 13 quasi tutti i giorni, il pomeriggio faccio terapia. Infine mi dedico allo studio del pianoforte”.

Manuel Bortuzzo parla poi di sogni e svela cos’è l’ultima cosa a cui pensa prima di addormentarsi la sera: “Il pensiero più frequente è la vita che vorrei vivere, me la immagino per bene, in ogni dettaglio. – e ancora – Cosa vedo di chiaro nel mio futuro? Una grandissima ripresa!” Con un ultimo cenno all’incidente, l’ex gieffino racconta poi un retroscena molto privato: “Quando sono rientrato in acqua ho ritrovato un senso alla vita che avevo perso mentre ero in ospedale e poi grazie agli amici, io vivo anche per loro. Stare bene era il mio obiettivo”.

