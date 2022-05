Manuel Bortuzzo, duro gesto contro Lulù Selassiè/ Dopo l’intervista di lei, cancella le loro foto dal profilo

Manuel Bortuzzo, la reazione dopo l’intervista di Lulù Selassiè

Dopo l’intervista che Lulù Selassiè ha rilasciato ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 4 maggio, arriva la dura reazione del nuotatore. Al magazine diretto da Alfonso Signorini, Lulù ha svelato di essere stata bloccata da Whatsapp da Manuel e di non essere ancora riuscita ad avere un confronto con lui. Nella stessa intervista, inoltre, la principessa ha ribadito che la storia è finita soprattutto per l’intromissione di altre persone, in particolare del padre Franco. Dichiarazioni forti quelle di Lulù che si è augurata di poter comunque incontrare Manuel “come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”.

Una speranza, però, che difficilmente si realizzerà stando alla reazione che Manuel Bortuzzo ha avuto di fronte all’intervista rilasciata da Lulù. Subito dopo la pubblicazione delle parole dell’ex fidanzata, infatti, il nuotatore ha fatto un gesto social molto forte che non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan dell’ormai ex coppia.

Manuel Bortuzzo cancella tutte le foto con Lulù Selassiè

Dopo aver cancellato la cartella delle storie in evidenza che aveva caricato subito dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per raccogliere tutte le dediche, tante, fatte a Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, dopo l’intervista della principessa a Chi, ha cancellato anche i post con le dediche per Lulù che avevano emozionato tutti i fan come quella scritta subito dopo la sua uscita dalla casa in cui, pensando alla Selassiè, ancora nella casa, aveva scritto “Sei vita Lulù, la mia”.

Cancellata anche l’ultima dedica fatta il 15 marzo, ovvero il giorno dopo la finalissima del Grande Fratello Vip in cui aveva mostrato tutto il suo orgoglio per il percorso fatto da Lulù nella casa. Dal profilo Instagram del nuotatore, dunque, è scomparsa ogni traccia della storia vissuta con la Selassiè. I fan, tuttavia, hanno notato che continua a seguirla così come segue ancora Jessica, Clarissa e la mamma delle Selassiè.

