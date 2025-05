Da amici inseparabili quali erano, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano potrebbero aver posto fine al lungo rapporto nato durante l’esperienza al Grande Fratello VIP 6. A rivelare tutto è stato Gabriele Parpiglia che a Studio 100 ha fatto capire che Bortuzzo avrebbe chiuso i rapporti con l’amico dopo il caso Selassiè. Tutto sarebbe avvenuto di punto in bianco dopo una cena di Natale. Ancora non si sa bene cosa sia successo, ma quello che sconvolge i fan è che una delle amicizie più profonde nate in televisione sia finita così, nel nulla e nel mistero più totale.

Lulù, Jessica e Clarissa Selassié pronte a denunciare Manuel Bortuzzo dopo Verissimo/ Legale: "Diffamate"

Infatti, solo poco tempo fa Manuel Bortuzzo, che è stato di recente a Verissimo per raccontare il passato difficile con l’ex fidanzata Lulù Selassié e lo stalking ricevuto, aveva sempre portato in palmo di mano lo storico amico considerandolo come una persona estremamente dolce e delicata con cui aveva parlato ogni giorno nel reality di Canale 5. “Lui voleva aiutarmi a cercare di trovare la strada per raggiungere i miei obiettivi“, aveva spiegato nella primavera del 2023 tanto da arrivare a dire che ogni suo risultato sportivo è come se fosse anche quello dell’amico Aldo Montano. Manuel Bortuzzo, infatti, si lasciava ispirare da lui considerandolo come una delle persone più preziose della sua vita, ma oggi tutto sembra essere cambiato.

Lulù Selassiè attacca Manuel Bortuzzo dopo intervista a Verissimo: "Falsità oscene"/ "Allibita da Toffanin"

Manuel Bortuzzo, la strana mail a Aldo Montano e l’abbandono dell’agenzia: Clarissa Selassiè conferma tutto

Sempre a Studio 100 Gabriele Parpaglia ha spiegato che dopo una cena di Natale fatta di abbracci e baci, Manuel Bortuzzo ha mandato un’e-mail dicendo tali parole: “Fine rapporto chiuso“. Successivamente, infatti, il nuotatore ha abbandonato l’agenzia che amministrava insieme allo schermidore affidandosi ad un’altra che si chiama “Alex” . Insomma, un gesto che non lascia pensare ad altro che alla fine di un’amicizia fraterna, durata per diverso tempo. In tutto ciò anche Clarissa Selassié ha confermato quanto detto da Gabriele Parpiglia dicendo che Aldo Montano sta soffrendo moltissimo per il distacco da quello che considerava essere suo fratello. La ragazza ha inoltre rivelato che Bortuzzo se n’è andato dall’agenzia senza dire niente, levando semplicemente la mail della loro attività insieme.