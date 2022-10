Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, perché si sono lasciati?/ “Non l’ho usato”

Perché Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati?

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati. Il nuotatore, dopo la fine della relazione con Lulù, iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva iniziato una storia d’amore con l’influencer che però è finita proprio qualche settimana fa. Dopo i vari indizi social e non, la conferma arriva proprio da lei, che ha spiegato come sia stata lei a mettere un punto alla storia. “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità per fare copertine” ha spiegato su Instagram.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati?/ Lei chiude il profilo e...

Il motivo della rottura non è stato spiegato nel dettaglio, ma l’influencer ha affermato che “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”. Sembrerebbe dunque che il nuotatore non desse alla Tik Toker le attenzioni delle quali questa avrebbe avuto bisogno. Motivo per il quale lei avrebbe deciso di dire addio, dopo qualche mese, all’ex GF Vip.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati?/ L'indiscrezione

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, addio dopo qualche mese

La storia tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri era cominciata qualche mese fa. Il nuotatore e la tiktoker erano usciti allo scoperto a fine agosto e sui social si sono spesso mostrati insieme con foto e dediche di coppie. La loro relazione, dunque, è stata molto social fin dall’inizio, così che quando le foto insieme hanno iniziato a scarseggiare, sono nati i primi dubbi nei fan.

La prima a parlare di una crisi tra i due è stata Deianira Marzano. Angelica, però, aveva smentito tutto, spiegando di essere ancora fidanzata con Manuel. Parole che evidentemente non erano vere al 100%. Probabilmente l’influencer, cercando di recuperare il rapporto con il compagno, avrebbe voluto mantenere le acque calme. Questo, però, sembrerebbe non essere bastato. L’amore tra i due è infatti terminato dopo qualche mese di storia.

Manuel Bortuzzo, dal tragico incidente al GF VIP/ Ora riparte storia d'amore con Angelica Benevieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA