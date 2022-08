Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, storia d’amore fake?/ Spunta un retroscena…

Manuel Bortuzzo sta fingendo una storia con Angelica Benevieri? L’indiscrezione

Manuel Bortuzzo è uscito allo scoperto. Dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha condiviso sui social uno scatto assieme alla sua nuova fiamma. Si tratta della Tik Toker Angelica Benevieri. Proprio ieri nel corso di una diretta alla ragazza qualcuno ha rivolto una semplice domanda: “Sei felice?”. Angelica ha risposto con un sorriso che questo per lei è un periodo fortunato. Eppure per alcuni utenti del web la storia tra Bortuzzo e la Benevieri non sarebbe autentica. C’è infatti il sospetto che si tratti di una relazione costruita a tavolino con lo scopo di far crescere i followers di lei. E Manuel Bortuzzo però cosa ci ricaverebbe? Il nuotatore vorrebbe sempre più allontanarsi dal clamore mediatico che lo ha travolto dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè.

Deianira Marzano sul suo profilo social ha sollevato dei dubbi: “Guarda lei mi fa una tenerezza infinita sembra la classica ragazzina innamorata di un idolo che aspetta di crescere per mettersi con lui. Però questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla si instagram 2 settimane fa. Professa amore a lei quando 4 mesi fa stava cercando casa con un’altra… bah!”. Secondo Deianira Marzano, non c’è da credere a questa storia tra Bortuzzo e Angelica Benevieri. Sui social in molti le danno ragione sottolineando anche il comportamento ipocrita di Manuel Bortuzzo che in una precedente intervista aveva dichiarato di non voler parlare più della sua vita privata.

Su Manuel Bortuzzo piovono altre critiche. In tanti non accettano il modo con cui Manuel ha deciso di uscire allo scoperto con Angelica con cui continua a pubblicare foto in cui si mostrano in teneri atteggiamenti. Critiche nate a causa delle dichiarazioni rilasciate a caldo da Bortuzzo che, dopo aver lasciato Lulù Selassiè, aveva annunciato che avrebbe protetto la sua prossima fidanzata evitando di esporla sui social.

Cosa che, tuttavia, non è avvenuta portando gli utenti a criticarlo sui social. “Non dovevi tenere la tua relazione lontano dai social?”, questo e tantissimi altri commenti simili stanno spopolando sul profilo di Manuel che avrebbe conosciuto Angelica grazie ad un suo caro amico, cugino della tiktoker che ha conquistato il suo cuore e che nel suo passato ha anche qualche comparsata in televisione come nel cast di Imperfetti sconosciuti di Cesare Bocci, in onda su Rai3.

