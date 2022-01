Manuel Bortuzzo e i dubbi su Alex e Delia/ Lulù svela tutto: “Ecco cosa pensava”

L’assenza di Manuel Bortuzzo inizia a farsi sentire all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e Lulù Selassié cerca di mantenere vivo il suo ricordo continuando a parlare del suo fidanzato che intanto l’aspetta fuori dal reality più innamorato che mai. Durante una conversazione ha svelato come il ragazzo fosse stufo di alcune dinamiche create all’interno del reality.

Lulù Selassié ha ammesso di non tollerare più le discussioni sul triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge rivelando anche come Manuel Bortuzzo la pensasse allo stesso modo: “Lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultmo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto”.

Lulù Selassié rivela il segreto di Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié ha ammesso come Manuel Bortuzzo fosse “Già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua” riferendosi alle continue liti tra Alex Belli, Delia e Soleil all’interno della casa non solo durante la puntata ma anche durante tutti gli altri giorni della settimana.

La principessa, confessandosi con Federica Calemme e Sophie Codegoni ha raccontato di come Manuel Bortuzzo fosse scettico in merito alla relazione di Alex Belli: “Lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, direi che è palese che abbiano fatto questo”.

