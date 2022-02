Manuel Bortuzzo e la storia d’amore con Lulù Selassiè/ “Oggi penso solo a lei”

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non è nata nel migliore dei modi. Il loro rapporto ha subito numerosi scossi nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto da portare a credere che per i due non ci sarebbe stato alcun futuro. Manuel era più che deciso a non impegnarsi in una relazione, eppure la caparbietà di Lulù e il suo credere tanto in questa storia hanno fatto ricredere anche il ragazzo.

È stato lui a spiegare, in un’intervista a Chi, le sue perplessità iniziali: “Aveva un modo di fare che pensavo non fosse compatibile con il mio. Le dicevo: ‘Siamo diversi, ma tu devi rimanere cosi, magari non dobbiamo stare insieme’. E’ sembrato brutto, quando la trattavo male non si vedeva in tv il prima e il dopo, nessuno sa quello che ci siamo detti, altrimenti lei non sarebbe rimasta con me. Dopo le liti stavamo in camera a piangere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma c’e un modo di amare che ci unisce”.

Manuel Bortuzzo e l’amore per Lulù Selassiè: “Oggi sono io quello che non si stacca più”

Alla fine Manuel Bortuzzo si è arreso all’amore. “Lulù mi ha capito, – ha infatti rivelato l’ex gieffino alle pagine del noto settimanale, per poi aggiungere – in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo ‘Mi dispiace’ perché ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più”. Le cose sono notevolmente cambiate dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip e oggi Manuel ha un solo desiderio: riabbracciare la sua Lulù.

