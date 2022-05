Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata Federica Pizzi insieme/ Guardando Rinascere in tv…

Manuel Bortuzzo guarda Rinasce in tv con l’ex fidanzata Federica Pizzi

Tra i telespettatori che ieri sera erano sintonizzati su Rai1 per guardare il film per la tv, “Rinascere”, c’era anche lo stesso Manuel Bortuzzo, sulla cui storia era incentrata la pellicola, tratta dal libro autobiografico “Rinascere, l’anno in cui ho cominciato a vincere”. Ad interpretare Manuel Bortuzzo è stato l’attore Giancarlo Commare. L’ex nuotatore 23enne ha deciso di radunare per l’occasione in casa parenti ed amici per vedere insieme la pellicola.

Ad affiancare sul divano, sotto le coperte, Manuel Bortuzzo, c’era anche l’ex fidanzata Federica Pizzi. Si tratta della ragazza con la quale l’ex gieffino decise di trascorrere una giornata al mare subito dopo l’annuncio della fine della sua breve relazione con Lulù Selassié. A condividere la serata in famiglia con Manuel Bortuzzo davanti la tv è stato Emanuele Puzzilli, noto dentista, attraverso le sue Instagram Stories. Uno scatto che contribuirà certamente a sollevare le polemiche da parte dei fan dell’ex coppia formata da Manuel e Lulù, delusi dopo l’annuncio della rottura.

Manuel Bortuzzo e le ultime parole su Lulù

Solo lo scorso sabato pomeriggio Manuel Bortuzzo tornava a parlare di un’altra sua ex fidanzata, Lulù Selassié, destinandole parole particolarmente dure. Nel dettaglio l’ex Vippone ha voluto mettere i puntini sulle “i” in merito alla fine della loro relazione, precisando: “È una storia che è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per potere amare una persona. Quindi è colpa mia, non di mio padre, né della mia famiglia”.

Manuel aveva anche aggiunto di aver avuto qualche difficoltà nel far capire alla principessa etiope che tra i due era finita: “Ho avuto difficoltà a farle capire che non era un’idea degli altri. Le ho spiegato chiaro e tondo i nostri problemi, ma era come parlare a un muro”. Alla fine, stando alle sue parole, la decisione di lasciarsi sarebbe stata quasi inevitabile. A proposito di Lulù, al momento la ragazza non si sarebbe esposta pubblicamente sul film “Rinascere” andato in onda ieri, né sulla foto postata in contemporanea e sull’ultima intervista del ragazzo alla trasmissione Verissimo.

