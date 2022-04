Manuel Bortuzzo e Lulù, ancora problemi/ Crisi? Parla Clarissa: “Il silenzio è oro”

Non si placa il gossip su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto sognare molti telespettatori che si sono affezionati alla loro storia e ancora oggi continuano a seguirla con grande attenzione. È per questo che le notizie degli ultimi giorni hanno allarmato tanti al punto tale da credere che Manuel e Lulù stessero già vivendo un momento di crisi. La coppia è intervenuta alcune settimane fa per allontanare queste voci e smentire, dunque, la crisi, tranquillizzando i fan.

Lulù Selassié, il fratello di Manuel Bortuzzo la gela/ Il gesto social inaspettato

Il chiarimento però non è bastato, soprattutto alla luce di alcune mosse della famiglia di Bortuzzo. Dopo il defollow del padre di Manuel Bortuzzo, Franco, che ha smesso di seguire Lulù su Instagram, anche il fratello e la sorella di lui hanno fatto lo stesso.

Cosa sta accadendo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? Parla Clarissa

Una mossa quella della famiglia di Manuel Bortuzzo che è inevitabilmente un chiaro messaggio nei confronti di Lulù Selassiè e della considerazione che hanno della principessa. Di fronte a questo caos, se Manuel e Lulù preferiscono rimanere in silenzio questa volta, Clarissa Selassiè interviene sui social con una frase breve ma molto significativa. La minore delle sorelle Selassiè ha pubblicato un tweet che recita: “Il silenzio è oro, la parola è d’argento.” Parole che appaiono una chiara frecciatina ma che non vengono fomentate da alcuna sorta di spiegazione approfondita su questa situazione che appare delicata. Cosa sia accaduto realmente con la famiglia di Manuel rimane, al momento, un mistero.

Lulù e Jessica Selassiè hanno litigato?/ Spunta un retroscena, ma la verità...

Il silenzio è oro,la parola è d’argento. #kittyclary — Clary Selassie (@ClariHaile) April 20, 2022

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo vs le malelingue/“Vogliamo stare insieme per sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA