Manuel Bortuzzo e Lulù, è crisi?/ Via le stories con lei dai social: cos’è successo

Aria di crisi per la coppia composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Secondo alcuni utenti sui social, tra i due ci sarebbe qualcosa che non va. Infatti nelle ultime ore circolano voci sempre più insistenti sulla possibile fine della loro relazione – o di una potenziale crisi – tra i due giovani, che si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa sta succedendo tra i due ex concorrenti del GF Vip?

Lulù e Manuel Bortuzzo cambiano casa/ 'Fuga' dalla famiglia di lui dopo la 'bocciatura' della princess

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un allontanamento della famiglia del nuotatore della Principessa. La ragazza aveva affermato di non sentirsi accettata dalla famiglia del fidanzato. Il papà di Manuel aveva ad esempio smesso di seguire la giovane sui social: cosa che non era affatto sfuggita ai fan. Inoltre nelle ultime ore sembra successo qualcosa tra il ragazzo e la compagna, almeno a guardare i comportamenti sui social. Su Instagram e Twitter, infatti, qualcosa ha fatto pensare ad una possibile rottura tra i due.

Lulù e Manuel Bortuzzo, il mesiversario è reunion Gfvip/ Ma è guerra tra famiglie!

Lulù e Manuel Bortuzzo, addio? Le prove social

Manuel Bortuzzo ha fatto tremare i fan con il suo comportamento. Il nuotatore ha deciso di cancellarsi da Twitter. Secondo alcuni utenti, la motivazione del gesto potrebbe essere legata ad una crisi con la fidanzata. Possibile infatti che l’ex concorrente del GF Vip si sia tolto dal social per evitare di essere tormentato dalle follower di Lulù. Già nel giorno del suo anniversario con la ragazza, i due non avevano passato insieme la giornata, facendo arrabbiare le fan della giovane. Forse proprio per evitare nuovi commenti da parte delle ‘Fatine’, il nuotatore potrebbe essersi tolto da Twitter.

Lulù Selassié, il fratello di Manuel Bortuzzo la gela/ Il gesto social inaspettato

Non è comunque l’unico comportamento insolito dell’ex GF sui social di questi ultimi giorni. Il nuotatore ha deciso anche di eliminare alcune stories fissate sul suo profilo Instagram. Cancellare le storie in evidenza insieme alla fidanzata potrebbe essere sintomo di una rottura tra i due? Al momento, comunque, persistono le foto sul feed del profilo Instagram del nuotatore, che ha scelto solamente di cancellare le stories ma non le foto vere e proprie.











