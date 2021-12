Manuel Bortuzzo e Lulù: “Gianmaria deve muoversi con Sophie”/ “O se la prende nel…”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono ormai inseparabile. Superata la piccola crisi che ha avuto dopo aver ricevuto la sorpresa del padre, Manuel ha trovato conforto tra le braccia di Lulù che lo ha saputo consolare utilizzando le giuste parole. Sempre più innamorati e uniti, Manuel e Lulù, dopo il ritorno dalla fisioterapia di lui, si sono ritagliati del tempo per stare da soli. Per farlo, si sono diretti nella camera privata che il Grande Fratello Vip ha messo a disposizione di Bortuzzo. Lungo il tragitto, la coppia ha parlato di Gianmaria Antinolfi. Sia Manuel che Lulù sono molto legati a Gianmaria ed entrambi vorrebbero vederlo sereno e felice con Sophie Codegoni.

Più volte, infatti, Gianmaria si è confidato con Lulù e Manuel chiedendo consigli sul da farsi. In particolare, Antinolfi, parlando con Manuel, ha provato a capire come è riuscita Lulù a riconquistarlo sognando un finale da favola come quello che hanno avuto Manuel e Lulù. Purtroppo, però, per il momento, pare che per Gianmaria la favola d’amore sia molto lontana.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè preoccupati per Gianmaria Antinolfi

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non nascondono di essere preoccupati per Gianmaria Antinolfi. “Guarda che nuvole scure”, dice Lulù mentre attraversano il giardino per raggiungere la camera privata di Manuel. “Ma il cielo è sempre più blu e se Gianmaria non si muove se la prende nel cu*o”, commenta Manuel Bortuzzo convinto che l’amico debba darsi una mossa. “Anzi, posso dire che se l’è già presa?”, chiede Manuel a Lulù che conferma la sua impressione. Cliccate qui per vedere il video.

Parlando con la stessa Sophie ed Eva Grimaldi, la Selassiè non ha nascosto il proprio dispiacere per la decisione degli amici di non portare avanti il rapporto. “Mi dispiace perchè Gianmaria è dolce, è romantico. E’ un gentleman, sa come trattare una donna”, ha spiegato Lulù che, però, comprende il punto di vista dell’amica Sophie che ha ribadito di non essere innamorata.



