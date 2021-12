Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, aereo dedica al GF Vip/ “Vi abbiamo sempre capito!”

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno visto una vera e propria svolta per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Sarà che lui ha deciso di godersi in pieno gli ultimi giorni in Casa, – essendo deciso a lasciarla questa sera – sarà che lui e Lulù realmente si sono capiti e hanno voltato pagina, sta di fatto che è scoppiato l’amore tra i due. I dissapori delle passate settimane sono soltanto un ricordo: i due non solo sono ormai inseparabili ma sono arrivati a dichiararsi amore reciproco.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: amore o finzione?/ "È servito per capire come rispettarci a vicenda"

E i fan, di fronte a queste immagini, sono al settimo cielo. Tanto che poche ore fa sopra la Casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo con un messaggio per la coppia: “Manuel e Lulù, vi abbiamo sempre capito!” A mandarlo proprio i fan della coppia, felicissimi per questo amore appena nato.

Manuel Bortuzzo, le sue parole d'amore per Lulù Selassiè

Fan felicissimi per la coppia, d’altronde queste sono state le parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè proprio nelle ultime ore: “Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. – e ha quindi concluso – Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo.”

Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip?/ Lulù è uno dei motivi per restare: cosa farà?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si dicono "Ti amo"/ Lei si scioglie "con te sempre…"

