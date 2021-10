Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, amici e genitori contrari alla coppia?/ Dubbi e incertezze…

Manuel Bortuzzo continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 2021. Oltre che con la sua storia, Manuel sta appassionando i telespettatori per il suo rapporto con Lulù Selassiè, ma cosa pensano le persone più vicine a Manuel della principessa? Tra Manuel e Lulù potrà esserci un futuro insieme dopo il Grande Fratello Vip 2021? Dopo il primo bacio, alcuni dei migliori amici di Manuel, sui social, avevano espresso dubbi sulla possibilità che tra i due potesse nascere qualcosa. L’amico Alex Castelluccio, attraverso una storia pubblicata su Instagram, si è detto contrario alla storia tra Manuel e Lulù scrivendo “per me è no”.

Contrario anche l’altro amico Davide Ismaele che, dopo aver postato una foto delle coccole mattutine tra Manuel e Lulù, ha aggiunto una faccina con una mano sulla fronte in segno di disappunto. Non è sembrato molto entusiasta del legame tra Manuel e Lulù neanche il padre Franco Bortuzzo che ha parlato nuovamente di Manuel in una recente intervista.

Genitori Manuel Bortuzzo contrari alla storia con Lulù Selassie?

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Franco Bortuzzo ha parlato della situazione che sta vivendo il figlio Manuel nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Negli scorsi giorni, il nuotatore non ha vissuto bei momenti, ma fortunatamente, tutto è rientrato. Il padre, tuttavia, ha notato un cambiamento nel figlio che, rispetto alle prime settimane, appare più spento. A tal proposito, Franco Bortuzzo non nasconde che le dinamiche che si sono create in casa potrebbero aver inciso sull’umore del figlio.

“Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo”. Rossella Corona, la mamma di Manuel, ha preferito non sbilanciarsi e, al settimanale Chi, ha dichiarato: “L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”.

