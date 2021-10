Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: baci hot nella notte al GF Vip/ Sotto le coperte…

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sentono liberi di viversi le emozioni da cui sono stati travolti nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il riavvicinamento, Manuel durante la quattordicesima puntata, ad Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha spiegato di aver voglia di viversi Lulù e di stare bene con lei. “La cosa più bella sarà fuori, gliel’ho detto. Ora è una cosa che fa bene, se fa bene perché non viversela?“, ha detto il nuotatore.

Da parte sua, Lulù non ha dubbi su ciò che prova per Manuel Bortuzzo e, pensando a ciò che potrebbe accadere fuori dalla casa, ha spiegato che non avrà problemi a rispettare i tempi e i ritmi di Manuel. “Se l’ho accettato qui dentro credo che fuori sarà ancora più facile perché ognuno ha la propria vita e le proprie cose da fare, non staremo insieme 24 ore su 24″, ha ammesso la principessa. Sereni e complici, dopo la puntata, i due si sono così ritagliati un momento da soli fatto di baci e coccole.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè travolti dalla passione al Grande Fratello Vip 2021

In camera da letto, lontani dagli occhi degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati andare alla passione. Se finora era sempre stata la Principessa quella propensa a prendere l’iniziativa, la scorsa notte, è stato Manuel a baciarla più volte. Il nuotatore, inoltre, si è anche lasciato andare chiedendo a Lulù di truccarsi di meno come aveva fatto in altre occasioni.

Le settimane di gelo, dunque, hanno portato ad un riavvicinamento importante. Senza troppe aspettative, Manuel e Lulù hanno deciso di viversi serenamente l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 senza rinunciare alle emozioni del cuore. Tra i due nascerà davvero una storia d’amore?

