Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: bacio appassionato/ Effusioni ‘hot’ fra i due

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono definitivamente riavvicinati. Se fino a poche settimane fa questa liason sembrava impossibile da presagire, visto che il nuotatore è stato sempre chiaro nei confronti della “Princess”, accusata spesso e volentieri di “soffocarlo” e di essere troppo assillante, questa settimana qualcosa deve essere cambiato, al punto che i due, ora come ora, non riescono più a staccarsi. Le telecamere del Grande Fratello Vip 2021 hanno infatti ripreso i due “piccioncini” mentre si scambiano tenere effusioni, fra cui un bacio molto lungo e appassionato, un cosiddetto “limone”.

A tre mesi dal loro primo avvicinamento e quindi da una profonda rottura che aveva lasciato molto tristezza nel cuore di Lulù Selassiè, sembra essere tornato decisamente il sereno fra i due, con stupore non soltanto dei telespettatori ma anche degli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia. Pochi giorni fa, ad esempio, era stato Aldo Montano ad esclamare letteralmente “Io non ci sto capendo una mazza”, dopo un massaggio decisamente “hot” di Manuel Bortuzzo alla sua fiamma. Cosa è successo quindi? A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso nuotatore, che ha esclamato: “Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci. Però è servito a capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qui. Quando io dico “basta” chiudo. Adesso però le cose sono cambiate”.

MANUEL BORTUZZO E LULU’ SELASSIE’, BACIO APPASSIONATO: NON SI TRATTA DI STRATEGIA

Evidentemente dopo il primo netto rifiuto di lui, che era arrivato addirittura a nominare Lulù Selassié, i due sono riusciti a trovare un equilibrio che ha fatto decisamente bene alla coppia. E così che dall’allontanarsi i due hanno iniziato lentamente ad avvicinarsi, quindi a farsi coccole e carezze, e poi a darsi dei veri e propri baci appassionati, quelli dei “primi tempi” dell’amore.

Qualcuno fuori dalla casa grida allo scandalo e alla strategia, ma Manuel Bortuzzo sembra tutto tranne che uno stratega: se si è riavvicinato a Lulù Selassiè evidentemente lei è stata brava a fargli capire determinate cose, e lui a fare chiarezza con i suoi sentimenti. Qui il video del bacio appassionato.

