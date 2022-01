Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ballo di coppia!/ Volteggi, movimenti sensuali e casquè finale

Da quando Manuel Bortuzzo ha deciso di riavvicinarsi nuovamente a Lulù sembra aver ritrovato una nuova serenità e spensieratezza, nonostante molti concorrenti sembrino non apprezzare la vicinanza tra i due ragazzi. Manuel Bortuzzo e Lulù adesso trascorrono la maggior parte delle loro giornate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme scambiandosi coccole, e momenti di gioco assieme a tutti gli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo innamorato di Lulù Selassié/ "Mai avuta una ragazza così bella"

Non solo coccole, i due concorrenti hanno voluto mettersi alla prova decidendo di imparare una coreografia ideata per loro da Carmen Russo e questo pomeriggio i due si sono dilettati in una prova finale del balletto completo ispirato al musical Grease.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ballano sulle note di Grease

Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciarsi andare in una coreografia con Lulù Selassié sotto lo sguardo attento di Carmen Russo pronta a suggerire ai ragazzi i passi della coreografia e suggerimenti per migliorare. Manuel e Lulù si sono lasciati andare a volteggi e movimenti sensuali per finire con casquè della ragazza sulle gambe di Manuel.

Lulù Selassié sotto accusa/ I concorrenti contro la sua relazione con Manuel Bortuzzo

Il ballo di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è molto piaciuto al pubblico da casa che ha notato come il ragazzo, nonostante tutte le difficoltà appaia accanto alla principessa sereno e abbia ritrovato la gioia tipica dei ventenni immaginando il momento in cui Manuel dovrà abbandonare la casa, come lui stesso ha ammesso, come un momento molto duro per Lulù.

