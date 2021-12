Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié coccole notturne/ L’ultimo saluto prima dell’addio?

Riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié?

Dopo settimane di discussioni, insulti e nomination c’è stato un nuovo avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore il nuotatore ha fatto un massaggio alla principessa etiope, che ha lasciato senza parole Aldo Montano e il pubblico da casa, sempre più confuso sul rapporto tra i due. La principessa, sdraiata sul letto in lingerie e maglietta, ha chiesto a Manuel di farle un massaggio sul lato b. Il ragazzo inizialmente è stato un po’ titubante: “Ma non potevi fartelo fare da Giacomo? È sicuramente più bravo di me. Siamo in fascia protetta”, poi ha ceduto e iniziato il trattamento chiedendo al GF di mettere un po’ di aria condizionata, per abbassare la temperatura. Quando Aldo Montano ha saputo del messaggio hot ha commentato: “Non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato”.

Manuel Bortuzzo fa i capelli a Lulù/ "Mai fatto ad una donna", vicinanza sospetta

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: coccole notturne

Ma nelle ultime ore sembra esserci stato un ulteriore avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, come testimoniano alcune immagine della diretta notturna apparse in queste ore sui social: i due ragazzi, a letto, chiacchierano e si abbracciano con tenerezza. In molti si chiedono cosa significhi questo atteggiamento del nuotare, che molto probabilmente lascerà la casa del Grande Fratello Vip lunedì 13 dicembre: “Cercando di capire se le coccoline fra Manuel e Lulu di stanotte (e tutta la giornata di ieri) siano state solo un saluto e quindi ciaone o un invito a viversi questi ultimi giorni di coccoline”, scrive un utente su Twitter. “Per me è Manuel che ogni volta è categorico sulla chiusura della sua storia con Lulu e invece alla fine ci ricasca sempre…”, ha commentato un altro. Altri invece lo criticano duramente: “Spero che Manuel lunedì scelga di andare via… è deleterio per Lulù… la danneggia e basta”.

Lulù svela "Lasciano il GF VIP Katia, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Cipriani"/ 13 dicembre ultimo giorno?

Questa a differenza di altre storie in quella casa questa nn è una soapopera questa non è finzione. È vita vera. E anche se nn c è il bacio guardateli e prendetevi in faccia lo schiaffo che arriva. A mano piena 😭❤❤❤un pugno allo stomaco siete . 🤧❤ #Manuel #lulu #gfvip pic.twitter.com/9AvX8vsKW3 — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) December 9, 2021

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo, massaggio hot al sedere di Lulù Selassiè/ Video: "Meraviglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA