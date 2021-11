Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, crisi dopo lettera della mamma/ “Non voglio niente…”

Dopo un primo confronto arrivato nel cuore della notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021 con cui Manuel Bortuzzo ha rassicurato Lulù Selassiè ribadendole di voler continuare il loro rapporto, il giorno dopo, il nuotatore è apparso più distaccato. L’atteggiamento più freddo di Manuel non è passato inosservato a Lucrezia che, dopo aver osservato la situazione per ore, ha chiesto un nuovo confronto a Manuel. La Selassiè non nega di temere di perderlo dopo la lettera della mamma.

“Ti chiedo di non essere freddo. Mi dispiace che possono starci male sia mia mamma che la tua. Quello che io non voglio che passi è che la gente vede che tu sei così con me, dopo quello che è accaduto ieri ti sei distaccato da me, non mi piace questo e non è la realtà”, dice Lulù tirando fuori il proprio stato d’animo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nuovo confronto al Grande Fratello Vip 2021

Manuel Bortuzzo cerca di cancellare i dubbi di Lulù Selassiè. “Tu non percepisci la tranquillità che c’è in me. Ho solo bisogno di dovermi staccare da determinate cose per un attimo”, dice il nuotatore. “i sto dicendo, dato che ti voglio bene e vedo che stai male, voglio starti vicino”, replica Lucrezia. “Qui sbagli. Quando io sto male per una cosa non voglio niente vicino”, risponde ancora Manuel.

Il nuotatore, poi, ironizza sulla paure di Lulù ribadendo di non essere arrabbiato con lei. “Non è questo, facciamo un appello? Io ieri sono stato molto chiaro in puntata, quindi penso che bastino le mie parole, se te le ricordi. Più di essere così chiaro non so che fare, l’ho detto subito quando non è giornata, non voglio niente” – dice ancora per poi concludere così – “Io sono arrabbiato con la mia vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te, non ho motivi per essere arrabbiato con te”. Cliccate qui per vedere il video.

