Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè/ Dall’addio alla convivenza: “Sei la mia vita”

La storia d’amore Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè formano la coppia che ha appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 sin dalla prima settimana di permanenza nella casa. Tra Manuel e Lulù c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a scambiarsi il primo bacio il 22 settembre. Nonostante il colpo di fulmine, tuttavia, Manuel e Lulù hanno affrontato vari alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi per ben due volte. Il primo allontanamento è arrivato ad ottobre mentre il secondo a novembre dopo una lettera della mamma di Manuel. Tra la principessa e il nuotatore c’è stata anche una lite furiosa in seguito alla quale nessuno avrebbe scommesso sul ritorno di fiamma.

E, invece, dopo essersi allontanato totalmente da Lulù, Manuel ha capito di non riuscire ad ignorarla e di provare davvero qualcosa di forte per lui. A dicembre, così, con l’atmosfera natalizia che ha reso tutto più romantico, Manuel e Lulù si sono dichiarati amore per non lasciarsi più. Fino alla decisione di Manuel di abbandonare la casa del Grande Fratello per tornare ad allenarsi, hanno vissuto in simbiosi trascorrendo ventiquattro ore su ventiquattro insieme. Ora, per la giovane coppia, sta per cominciare un nuovo capitolo della loro vita.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: convivenza dopo il Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo ha già fatto partire il countdown sui social. Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Manuel ha dedicato delle dolcissime parole d’amore alla fidanzata Lulù a cui, il giorno dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, le aveva scritto “sei vita Lulù, la mia”. Dopo aver allontanato le paure che lo avevano spinto, inizialmente, ad allontanarsi da Lulù, Manuel ha ammesso di essere finalmente felice e di voler vivere la sua vita con Lulù con cui andrà a convivere dopo la fine del reality show.

“Siamo innamorati e ci crediamo. Sentiamo entrambi di aver trovato una persona unica nella nostra vita che ci ha cambiato […] Vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è state insieme”, ha dichiarato il nuotatore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.





