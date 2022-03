Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, fecondazione assistita/ “Figli? Non posso farli in modo naturale”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e il loro desiderio di mettere su una famiglia

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una delle coppie che si è formata nel corso del Grande Fratelli Vip 2021. Dopo un’iniziale simpatia e qualche mese in cui il loro rapporto non era ancora decollato, i due si sono legati sempre più e hanno iniziato una bellissima storia d’amore. La coppia non ha mai nascosto di voler andare a vivere insieme per cominciare una vita in due, in cui ci saranno anche dei figli. È molto probabile, però, che il nuotatore e la principessina dovranno ricorrere alla fecondazione assistita: Manuel, infatti, non può fare figli in modo naturale.

Come ha raccontato in studio, al Grande Fratello VIP, Manuel non potrà avere figli in modo naturale: “Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere”.

Manuel e Lulù, perché devono fare la fecondazione assistita per avere figli?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, quando sarà il momento di allargare la famiglia, ci proveranno dunque con la fecondazione assistita. Per la principessina, innamoratissima del suo fidanzato, non sembra essere un problema: come sempre fatto anche all’interno della Casa, la Selassié è pronta ad aiutare il fidanzato anche nelle incombenze della vita quotidiana. Manuel Bortuzzo ha proseguito: “Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa. Però ad esempio, quando entro in macchina, deve mettere la carrozzina nel bagagliaio e poi ritirarla fuori quando devo scendere e metterla vicino alla portiera. Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all’acqua”.

La vita insieme di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è cominciata all’interno della Casa del Grande Fratello, ma è pronta a proseguire con ancora più forza fuori dal programma. Nei loro piani al momento c’è una convivenza, ma presto potrebbe arrivare anche la voglia di fare figli.











