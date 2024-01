Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: il ritorno di fiamma finisce sul nascere?/La clamorosa verità sugli ex Gfvip

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tentano il ritorno di fiamma

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tornano al centro del gossip, per la fine della loro lovestory, l’ennesima rottura che li vede protagonisti dopo il Gfvip. I due giovani vip si conoscevano in una frequentazione intima avviata in TV, al Grande Fratello vip 6, edizione condivisa con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alex Belli e Soleil Sorge tra le altre vip star partecipanti, per poi scoprirsi protagonisti di una lovestory durata poco. L’idillio si rivelava fugace poco dopo la fine del reality show. Ne seguiva un’intervista concessa a Verissimo, dove in lacrime Lulù confermava le voci del triste epilogo con il nuotatore. La principessa etiope e il suo storico amato, complici le lamentele di lei che ai media non ha nascosto di essersi sentita emarginata e non accettata da parte della famiglia Bortuzzo, sarebbero da sempre ostacolati nella loro unione per l’influenza familiare dei cari avversi alla coppia, secondo la congettura dei fan. Ma per il gossip del momento i due non sarebbero, proprio in generale, destinati all’unione.

O almeno questo é quanto segnalato da Alessandro Rosica e Amedeo Venza, in un intervento social a testa, rispetto a dei tentativi a quanto pare rivelatisi vani di Manuel e Lulù, di un riavvicinamento a più riprese provato per poi ritrovarsi distanti, nonostante l’auspicio per un ritorno di fiamma definitivo.

“La loro storia è iniziata anni fa nel Grande fratello vip, tra tanti alti e bassi è durata fino a poco fa. Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male- fa sapere Rosica rispetto alla crisi d’amore degli ex Gfvip 6-. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre”.

La sentenza critica sulla lovestory degli ex Grande Fratello 2024

E non é tutto. Perché, poi, ad avvalorare la voce sulla rottura definitiva ci pensa la segnalazione del secondo beninformato vicino ai due ex Gfvip. Per Rosica che augura il meglio agli ormai ex Gfvip, entrambi Lulù e Manuel sarebbero delle belle persone vissute da vicino, in particolare la romantica “bimba” Lulú. Gli ex Gfvip si sarebbero scoperti incompatibili, quindi. Agli occhi di Amedeo Venza la reputazione di

Manuel Bortuzzo si farebbe, in aggiunta, piuttosto critica, tanto che il beninformato accollerebbe al nuotatore la colpa della sofferenza per la rottura arrecata alla principessa: “Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in 3ª media si comportano così con le fidanzatine!”, conferma quindi l’ennesimo gossip di crisi d’amour su Manuel e Lulù -. Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo é fake! Le famiglie come stavano son rimaste: contrariate!”.

Questo, mentre per la quota Grande fratello corrente Beatrice Luzzi perderebbe consensi…











