Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè in crisi?/ Rumors: “La famiglia di lui contro”

E’ crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo un mese dall’uscita di lei dalla casa del Grande Fratello Vip 2021? Dopo i primi rumors scatenati da alcuni movimenti social della principessa etiope e di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, arriva l’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica che, sulla sua pagina Instagram “Investigatore social”, parla di crisi dovuta ai rapporti tra Lulù e la famiglia di Manuel. Stando a quello che scrive Rosica, la famiglia del nuotatore non accetterebbe la presenza della Selassiè nella vita di Manuel.

“Aria di crisi tra Manuel e Lulù. Motivo? La famiglia di manuel non accetterebbe nè tanto meno vedrebbe di buon occhio Lulù e le sue amicizie, e purtroppo i ragazzi sarebbero molto delusi e tristi. Sarà solo una prima crisi di passaggio? O la crisi potrebbe peggiorare? A noi piacciono e speriamo possa risolversi tutto a tempo record”, scrive in esclusiva sui social Alessandro Rosica augurandosi che i due ragazzi riescano a superare i problemi familiari e a godersi l’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: i gesti social sulla presunta crisi

I rumors su una presunta crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono nati dopo che la principessa etiope e il padre di Manuel hanno smesso di seguirsi su Instagram. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 13 aprile, Lulù ha parlato dei rapporti con il signor Franco spiegando quanto sia importante per lei vedere Manuel sereno e felice. Alla domanda sul perchè abbia smesso di seguirlo sui social, Lulù ha risposto:

“Per me non è importante avvicinarti ad una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole, ma se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. Manuel e Lulù riusciranno a superare tutto? Noi glielo auguriamo.

