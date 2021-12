Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié Notte di passione nella love boat?/ Il GF VIP censura…

La puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì si è conclusa con un regalo da parte di Alfonso Signorini per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: una notte all’interno della Love Boat, dedicata appositamente a tutti gli innamorati. I due ragazzi, nuovamente molto vicini, sono stati molto entusiasti della proposta del conduttore e si sono precipitati all’interno della stanza.

Da casa, tutti i fan dei concorrenti scalpitavano nel vedere qualche tenera effusione tra i due ragazzi, una delusione che si è spenta nel vedere che la regia ha preferito spegnere le telecamere all’interno della stanza per lasciare ai due ragazzi la giusta privacy.

Cos’è accaduto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

A spoilerare la nottata ci hanno pensato la mattina seguente Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che hanno confessato ai loro compagni quanto accaduto all’interno della suite: Dopo aver bevuto lo spumante offerto dalla casa, Manuel ha preparato un bigliettino con scritto “Ti amo” per Lulù da abbinare ad una rosa rossa trovata sul tavolo.

I primi momenti all’interno della Love Boat non sono stati molto tranquilli per i due che sono stati interrotti dalle continue incursioni da parte degli altri concorrenti. Lulù ha inoltre confessato a Carmen Russo e a sua sorella Jessica che durante la notte ha preferito togliere il pigiama sexy prestatole da Sophie per uno più pesante. Sia Manuel Bortuzzo che Lulù Selassié non si sono sbilanciati troppo nelle confessioni, ma hanno rivelato di essersi accorti delle telecamere spente, ci sarà stato qualcosa di più tra i due?

