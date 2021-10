Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nuova lite/ Lei piange: “Non voglio farti pena!”

Ancora dissapori al Grande Fratello Vip 2021 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Per loro quella di ieri è stata una diretta molto impegnativa, anche perché Manuel ha ricevuto una lettera da parte della sua ex Federica. Gesto che ha creato nuova tensione tra i due, scoppiata quando Manuel ha poi rivelato di voler dormire con Aldo Montano. A quel punto i due hanno avuto un confronto acceso, durante il quale la Selasié ha spiegato il perché delle sue lacrime.

GF Vip, Lulù Selassié contro Federica Pizzi/ "Non me ne frega un cazz*, avrà 15 anni"

“Io non sono gelosa, sono contenta per te che una persona ti vuole bene e ti ha scritto una lettera, è giusto, te lo volevo soltanto dire.” ha esordito, riferita alla lettera della ex. Chiarendo allora che a darle fastidio è stato altro: “Non sono qui per parlare di questo, sono qui per parlare del fatto che io rispetto tutti i tuoi bisogni e tutto quello che ti serve, i tuoi spazi, solo che anche io ho tanti problemi interiori, per dirti stasera volevo solo dormire con te, essere coccolata, ma non voglio essere un peso o darti ansie e quindi sto zitta, ma poi sto male.”

FEDERICA PIZZI, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO/ "Momenti bellissimi insieme"

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, incomprensioni e lacrime poi…

Manuel Bortuzzo ha allora replicato a Lulù, spiegandole che il suo modo di vedere le cose è differente: “La differenza tra me e te è che tu vedi tutto questo come una cosa che o quella o è quella, io ho mantenuto la tranquillità, è come se già la vivessi male.” Lulù, però, ha spiegato che la sua permanenza al Grande Fratello Vip potrebbe essere a rischio: “Io a volte penso che dovrei andarmene e l’ho detto anche alle ragazze perché io ho troppi stress qui dentro, ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita e lo sai che sono molto pesanti per me da affrontare e non ce la faccio.”

Manuel Bortuzzo "Non sarò mai felice"/ "Al massimo ora potrò essere sereno"

Manuel, però, non si è spostato dal suo pensiero: “se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo, siamo grandi non dobbiamo perderci in queste cose.” I due hanno però trovato un punto in comune: lei ha ribadito soltanto di avere delle insicurezze che la portano a comportarsi in questo modo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA