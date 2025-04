Una settimana fa, giovedì 3 aprile, Lulù Selassié è stata condannata ad un anno e otto mesi di reclusione dopo essere stata accusata di stalking nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. Una sentenza dura, persino superiore alla richiesta della Procura, di un anno e quattro mesi. La vicenda ha fatto molto discutere, dato che la loro storia è nata sotto le telecamere, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due si conobbero nel 2021 nella Casa più spiata d’Italia, dove ebbero una relazione piena di alti e bassi. La passione tra di loro scoppiò quasi subito ma, durante i mesi di convivenza, ci furono diversi tira e molla.

All’epoca si parlò già di alcuni atteggiamenti ossessivi di Lulù nei confronti di Manuel, il quale interruppe più volte la relazione nella Casa. Verso la fine dell’esperienza, però, i due tornarono insieme, mostrandosi più uniti che mai. Da lì, il nuotatore spiegò di essersi innamorato di lei e i due uscirono insieme dal reality. Dopo circa due mesi, però, le cose cambiarono e Manuel annunciò la rottura con un comunicato ANSA. A quanto pare, però, il loro rapporto non si chiuse lì. Difatti, ci furono dei tentativi di riconciliazione.

Stando a quanto emerso durante il processo, dopo la prima rottura dell’aprile 2022, Lulù Selassié avrebbe iniziato a tartassare e perseguitare Manuel Bortuzzo con messaggi minatori, comparendo ripetutamente in locali e luoghi frequentato dal nuotare. Manuel avrebbe provato a riallacciare i rapporti con lei, ma, rendendosi conto del peggioramento della situazione, si sarebbe nuovamente allontanato. Da lì, la Selassié avrebbe perso completamento il controllo, arrivando anche a scrivergli frasi come: “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”. Trovandosi a vivere in una situazione insostenibile, il nuotatore ha quindi deciso di denunciare l’ex fidanzata.

Dal canto suo, Lulù sostiene di essere stata sempre legata sentimentalmente a Manuel, il quale l’avrebbe tenuta nascosta da tutti per 3 anni. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi retroscena su questa vicenda. Alcune ore fa, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare del caso nella sua newsletter, rivelando che Bortuzzo avrebbe inviato messaggi d’amore all’ex ragazza fino a pochi mesi fa, e non solo. “Abbiamo scoperto fotografie, chat e un braccialetto con scritto “Lulù” che raccontano una versione completamente diversa. Come può qualcuno dichiarare di vivere nell’ansia e contemporaneamente cercare il contatto con chi dovrebbe ‘perseguitarlo'”, ha scritto.