Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, primo flirt al GF Vip?/ “Ci facciamo i grattini…”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié potrebbero essere i protagonisti della prima storia d’amore di questo nuovo Grande Fratello Vip, o almeno è quello che iniziano a sperare molti telespettatori. La speranza nasce da alcune immagini di questi giorni, in cui i due ragazzi sono spesso vicini e si scambiano tenerezze. È accaduto proprio poche ore fa, in giardino: Manuel e Lulù sono vicini e, mentre lei accarezza i capelli e il volto del ragazzo in modo distratto ma molto telero, lui le accarezza le gambe.

Sembra esserci una scintilla tra i due, e si nota mentre entrambi ascoltano distratti le dichiarazioni di Katia Ricciarelli. Si parla infatti dell’ingresso di Giucas Casella: la cantante lirica si dice pronta a farsi sottoporre a ipnosi da lui perché “tanto non ci credo”. Proprio mentre si confida sull’ipnosi, Katia scorge i due ragazzi intenti a farsi i grattini.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, primo amore al Grande Fratello Vip?

Katia Ricciarelli è la prima a notare l’interesse dei due ragazzi e commenta: “Io non sapevo che si cominciasse così a flirtare. Grattano, grattano”. “Ai tempi miei i grattini non si facevano. Non ci si fermava mai ai grattini”, continua ironico Aldo Montano. I due sorvolano, sorridendo, ma senza approfondire più di tanto la cosa, eppure l’atteggiamento dei due ragazzi fa trasparire un interesse che sembra iniziare ad andare oltre la semplice amicizia. Ci sarà sicuramente occasione per i due nella Casa del Grande Fratello Vip per approfondire questo rapporto.

