Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si dicono “Ti amo”/ Lei si scioglie “con te sempre…”

Il cuore di Manuel Bortuzzo si sarebbe ormai completamente sciolto per Lulù Selassié. Non è chiaro se sia stato davvero tutto merito di una crema rassodante e di un massaggio che la giovane principessa ha chiesto (e ottenuto) dall’ex nuotatore. Fatto sta che ormai da qualche giorno i due ragazzi, i quali si erano detti addio, si sarebbero avvicinati sempre di più fino a scambiarsi baci e tenerezze a favor di telecamere.

Nelle ultime ore Manuel e Lulù hanno trascorso dei momenti di grande romanticismo nel corso dei quali si sono ufficialmente dichiarati, svelando i rispettivi sentimenti e coronando il sogno di tanti fan della coppia con un inaspettato quanto dolcissimo “Ti amo”. A pronunciarlo per prima è stata Lulù, ma subito a seguire non si è fatta attendere la replica da parte di Bortuzzo che ha fatto letteralmente impazzire i sostenitori dei due concorrenti del GF Vip. Galeotta è stata una canzone di Ultimo, tra i cantanti preferiti di Manuel, sulle cui note si è cimentato al pianoforte dedicando il pezzo alla sua princess etiope e invitandola a prestare attenzione soprattutto alla parte finale del testo.

Dopo averle dedicato il romantico brano da lui suonato al pianoforte, Manuel Bortuzzo avrebbe aggiunto a Lulù Selassié: “Tieniti a mente questa canzone”. Il momento molto intimo ha fatto sciogliere la giovane che avvicinandosi al suo orecchio gli ha sussurrato: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”. A quel punto Bortuzzo si è lasciato andare ad un “ti amo anche io, piccola”.

Il cambiamento improvviso di Manuel Bortuzzo, tuttavia, continua a far dubitare il popolo social, soprattutto dopo le parole durissime che Manuel ha riservato fino a pochi giorni fa alla Selassié. Di contro, l’ex nuotatore aveva spiegato cosa era successo dentro di sé al punto da farlo riavvicinare alla ragazza: “Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso”. Manuel si è detto anche pentito per non esserle stato vicino nei suoi momenti di maggiore fragilità. “Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo”, aveva aggiunto parlando con Lulù.

