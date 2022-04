Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati, perchè?/ “È finita. Divergenze non superabili”

Manuel Bortuzzo e Lulù è finita: arriva la comunicazione ufficiale

Finisce la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Dopo alcune indiscrezioni e indizi social, è arrivata la conferma da parte del nuotatore: la storia con la Principessina non andrà più avanti. Sulle pagine dell’Ansa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha confermato: “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”.

Termina dunque ufficialmente la storia cominciata nella casa del Grande Fratello tra Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito a Roma e rimasto paralizzato nel 2019 dopo essere rimasto vittima di una sparatoria e la Principessina. La love story con Lulù aveva appassionato i fan e gli spettatori del Grande Fratello Vip, che il ragazzo ha voluto ringraziare anche attraverso Instagram: “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Manuel Bortuzzo e Lulù si dicono addio: molti i segnali di una crisi irrecuperabile

Le voci di una rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù si susseguivano ormai da qualche tempo. Pare infatti che la famiglia del nuotatore non avesse accettato al meglio la Principessina, tanto che i due avevano deciso di trasferirsi lontano dai genitori di lui. Inoltre il papà dell’atleta, Franco, aveva smesso di seguire sui social la ex nuora. Non si tratta però dell’unico indizio che aveva fatto pensare ad una rottura della relazione. Infatti proprio negli ultimi giorni alcuni atteggiamenti social dell’ex concorrente del GF Vip avevano fatto presagire un addio.

Il nuotatore proprio pochi giorni fa ha deciso di cancellarsi da Twitter, probabilmente per eludere le domande e le critiche delle fan di Lulù, che non hanno mai perso occasione per far domande o commenti. Inoltre Bortuzzo ha cancellato tutte le stories in evidenza su Instagram in compagnia di Lulù, nonostante abbia lasciato ancora le foto di coppia nel feed. Dunque una scelta che aveva fatto pensare immediatamente ad un allontanamento tra i due, che ora è stato ufficializzato proprio dal nuotatore. Dopo essersi conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip e aver vissuto insieme fuori dal programma per circa un mese, è arrivata la rottura.











