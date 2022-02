Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sorpresa a San Valentino?/ “Vado a Napoli per lei”

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 sin dai primi giorni al punto che per Signorini è la coppia più bella mai nata nella storia del reality. Tra Manuel e Lulù c’è stata subito un’attrazione che ha portato al primo bacio il 22 settembre. Nonostante la grande passione, la paura di Manuel di lasciarsi andare ha portato i due giovani a scontrarsi e ad allontanarsi due volte. Tuttavia, il sentimento che stava nascendo tra loro era talmente forte da averli portati a riavvicinarsi fino alla decisione finale di seguire il cuore e viversi tutto senza freni.

Da dicembre, tra Manuel e Lulù è così esploso l’amore vero che è diventato sempre più forte. Oggi, il nuotatore e la principessa sono molto uniti e, seppur lontani dopo l’abbandono di lui, riescono a stare vicini scambiandosi a distanza dediche d’amore. La coppia sogna di vivere il resto della vita insieme e, come ha confessato Manuel, il primo passo, dopo l’uscita di Lulù dalla casa, potrebbe essere la convivenza.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè insieme a San Valentino?

Il giorno di San Valentino si avvicina e per Lulù Selassiè potrebbe arrivare una meravigliosa sorpresa dal suo Manuel Bortuzzo. Ai microfoni di Verissimo aveva svelato che, insieme alla produzione del Grande Fratello Vip, stava organizzando una sorpresa per la fidanzata. Durante una diretta Instagram con Clarissa, tuttavia, aveva svelato di non poter entrare nella casa per stare qualche ora con Lulù in quanto la sua richiesta di fare la quarantena non era stata accettata.

Pur senza quarantena, tuttavia, pare che Lulù riceverà la sua sorpresa per il suo primo San Valentino con Manuel. Nel corso di una diretta Instagram con un amico, infatti, Manuel ha svelato di essere in partenza per Napoli insieme a Clarissa. “Non dovevi andarci con Lulù a Napoli?”, ha chiesto una fan. “A Napoli ci vado per Lulù“, è stata la risposta di Bortuzzo. Cosa starà organizzando, dunque, per la fidanzata? Lo scopriremo, probabilmente, lunedì sera nel corso della nuova puntata del reality.

