MANUEL BORTUZZO/ “Le piccole cose cambiano tanto per noi” (Vieni da me)

Pubblicità

Matteo Bortuzzo a Vieni da me ha poi parlato del suo ritorno alla quotidianità a casa, ovvero «il momento più difficile da superare, ci sono dei momenti in cui pensi che non è possibile». «La cosa più triste non è il gesto in sé, è il limite mentale che ti viene imposto. Ho sempre cercato di sensibilizzare molto, di fare capire che possiamo vivere una vita normalissima. Io, come tanti altri ragazzi, devo sempre pensare a mille cose prima di andare in un posto. Parliamo di un impegno mentale che non dovrei avere. Volendo le cose si possono fare», ha aggiunto Manuel, mettendo in risalto successivamente: «Finchè una situazione non la vivi, è difficile da comprendere al 100%. Io dopo che l’ho vissuta, capisco perché un parcheggio per i disabili sta in un determinato posto. Sono piccole cose che cambiano tanto per noi». (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

MANUEL BORTUZZO: “NON MI SONO MAI PRESO IN GIRO”

Puntata ricca di ospiti a Vieni da me, dopo Anna Valle e Kikò Nalli è stato il turno di Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo il colpi di pistola casuale che lo ha raggiunto nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2019, ha da poco pubblicato un libro: «Ho dedicato il libro a tutti quelli che cercano quel briciolo di speranza, che vogliono riscattarsi. Io sono un ragazzo normalissimo, se ce l’ho fatta io ce la può fare chiunque». Manuel ha poi aggiunto: «Ho capito subito la gravità di quanto successo: all’inizio forse no, è successo tutto nel giro di un secondo e non te ne rendi conto, per un attimo lo comprendi e poi perdi i sensi. Non mi sono mai preso in giro ed ho cercato di andare avanti: non potevo più tornare indietro».

Pubblicità

MANUEL BORTUZZO A VIENI DA ME

«Il problema non è stato all’inizio, ma dopo. Ma anche grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, non mi sono mai sentito solo e sono riuscito ad andare avanti tranquillamente», ha aggiunto Manuel Bortuzzo a Vieni da me: «Mi ha detto di stare tranquillo perché ce l’avremmo fatta, mi ha dato quella sicurezza iniziale che mi ha permesso di restare sereno. Ho avuto tantissimi pensieri, è vero, ma ho avuto la fortuna di avere a fianco tante persone che mi hanno permesso di avere pensieri positivi». Poi una frase che ha colpito molto: «Quando vai vicino al non avere più niente, dai valore a tutte le cose». Infine, una battuta sul suo grande amore, l’acqua: «Era la mia preoccupazione principale, non riuscivo a farne a meno, ero impaziente di tornare in acqua».



© RIPRODUZIONE RISERVATA