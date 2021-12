Manuel Bortuzzo fa i capelli a Lulù/ “Mai fatto ad una donna”, vicinanza sospetta

Nel giro degli ultimi tre giorni, l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié è completamente cambiato. Se, infatti, l’ex nuotatore fino all’ultima puntata aveva preso le distanze in maniera netta dalla principessa etiope, qualcosa in lui si sarebbe improvvisamente smosso al punto da dare il via ad un avvicinamento che però per il web sarebbe particolarmente sospetto. L’ultimo gesto “eclatante” ha visto Manuel trasformarsi in un perfetto parrucchiere pur di strappare un sorriso a Lulù.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié coccole notturne/ L'ultimo saluto prima dell'addio?

Le immagini diffuse sui social parlano chiaro: Bortuzzo si è dilettato alle prese non solo di asciugacapelli ma successivamente anche di piastra, cimentandosi in una piega impeccabile. Sebbene qualche fan dell’ex coppia abbia manifestato una forte emozione nel vederli nuovamente così uniti, non tutti avrebbero apprezzato: “Ovviamente a Manuel non bastava fonarla. Anche passarle la piastra rientra tra le sue priorità”, scrive qualcuno sui social.

Manuel Bortuzzo, massaggio hot al sedere di Lulù Selassiè/ Video: "Meraviglia"

Manuel Bortuzzo, la piega a Lulù insospettisce il web

Intanto Manuel Bortuzzo avrebbe deciso di dare una svolta al suo comportamento nei confronti di Lulù Selassié, sebbene non sia del tutto chiara neppure al suo amico Aldo Montano questa repentina trasformazione. Tutto dipenderebbe dalla sua imminente uscita, in programma a quanto pare per il prossimo 13 dicembre. Probabilmente l’intento del ragazzo è quello di lasciare un buon ricordo di lui e della loro esperienza al Grande Fratello Vip nella giovane e fragile Selassié che in queste ore avrebbe approfittato della sua gentilezza per farsi fare la piega.

Manuel Bortuzzo "Nomination a Lulù? Sono coerente"/ Lei: "Gli vorrò bene sempre"

“Non l’ho mai fatto su una donna”, avrebbe ammesso l’ex nuotatore durante la sistemazione dei capelli della principessa etiope, sincerandosi di non farle male. Troppe attenzioni però, avrebbero insospettito più di qualcuno ed in particolare sul web sono in tanti a rumoreggiare: “Ma Manuel è diventato lavatore di denti, massaggiatore e ora anche parrucchiere…ma davvero??? I miracoli che può fare un televoto vinto sono eccezionali!!!”, ha ironizzato su Twitter un utente.

Manuel: ti faccio male?

Non l ho mai fatto su una donna 🤧❤ battezziamo la loro prima volta. Coi capelli. Ci s accontenta #gfvip pic.twitter.com/5fE6rKV3Jb — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) December 9, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA