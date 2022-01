Manuel Bortuzzo, famiglia boicotta Jessica al televoto/ “Salviamo Urtis”, sgarro a Lulù?

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si prepara a regalare al pubblico di Canale 5 molti colpi di scena. Uno di questi è l’imminente eliminazione di uno dei protagonisti dello show. Al televoto ci sono Jessica Selassiè, Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme e Davide Silvestri. In tanto stanno supportando il proprio preferito, e c’è anche chi chiede ai propri follower di votare un nome da loro indicato.

Anche la famiglia di Manuel Bortuzzo, e in particolare suo fratello Kevin e suo padre Franco, hanno fatto esplicitamente richiesta ai propri follower di votare per salvare una persona indicata da loro. Penserete si tratti di Jessica Selassiè, la sorella di Lulù che da mesi ha una storia nella Casa con Manuel, e invece non è così.

La famiglia di Manuel Bortuzzo non supporta Jessica Selassiè al televoto del GF Vip ma Urtis

Franco e Kevin Bortuzzo hanno un altro preferito e si tratta di Giacomo Urtis. È lui che stanno supportando sui social ed è per lui che hanno chiesto ai follower di votare. “Salviamo Giacomo”, si legge infatti nelle stories di Instagram da loro pubblicate nelle ultime ore, un gesto che farà sicuramente storcere il naso ai fan della coppia e della Selassiè in particolare. Perché non sostenere Jessica, cosa che sicuramente farebbe anche Manuel? È una domanda che potrebbero porsi in tanti di fronte a tale gesto, soprattutto ricordando i precedenti atteggiamenti ‘distaccati’ avuti dalla famiglia di Manuel nei confronti di Lulù Selassiè.

