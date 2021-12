Manuel Bortuzzo/ Film e Paralimpiadi rimandati dopo la fine del GF Vip?

Manuel Bortuzzo: i progetti dopo il GF Vip

Manuel Bortuzzo sembrava uno dei concorrenti certi di lasciare il Grande Fratello Vip dopo l’annuncio del prolungamento del programma, invece negli ultimi giorni le cose sono cambiate. Il nuotatore, infatti, ha in progetto un film dedicato alla sua vita “Rinascere“, pellicola coprodotta da Rai Fiction e Moviheart, e di allenarsi per le prossime Paralimpiadi. “Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film. Nel futuro di Manuel c’è il nuoto e soltanto il nuoto ma nel caso in cui dovessero chiedergli di partecipare a un programma tv per sensibilizzare su alcuni temi lui accetterebbe. Il nuoto sarà al primo posto, anche perché come ha detto più volte al GF Vip vorrebbe partecipare alle prossime Paralimpiadi“, ha dichiarato il padre Franco Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, aereo dedica al GF Vip/ "Vi abbiamo sempre capito!"

Manuel Bortuzzo innamorato di Lulù Selassié?

Ma negli ultimi giorni Manuel Bortuzzo si è riavvicinato a Lulù Selassié. Dopo litigi, allentamenti e discussioni, ora i due I due ragazzi appaiono inseparabili. Nei giorni scorsi Manuel ha confessato alla principessa le sue intenzioni dicendole: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”. Il ragazzo è sicuramente rimasto molto turbato dal video messaggio di Clarissa Selassié che invitava la sorella a proseguire da solare la sua strafa. Nel fine settimana Manuel e Lulù sono stati protagonisti di diversi momenti romantici: la principessa ha ascoltato Manuel suonarle il pianoforte e cantare una canzone. Dopo questo intenso momento i due si sono scambiati un lungo abbraccio accompagnato da tanti baci. Manuel Bortuzzo ha deciso di restare dentro la casa del Grande Fratello Vip per poter continuare a stare insieme a Lulù.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip?/ Lulù è uno dei motivi per restare: cosa farà?Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si dicono “Ti amo”/ Lei si scioglie “con te sempre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA