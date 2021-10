Manuel Bortuzzo frenato da Aldo Montano su Lulù Selassié?/ “Fossi stato in te..”

Manuel Bortuzzo frenato da Aldo Montano su Lulù Selassié

Il giovane Manuel Bortuzzo continua ad essere diviso nella Casa del Grande Fratello Vip tra la relazione con Lulù Selassié e l’amicizia con Aldo Montano. Sebbene il nuotatore abbia intenzione di procedere con i piedi di piombo nei confronti della principessa etiope, quest’ultima ha le idee molto chiare, al punto da scatenare vere e proprie scenate di gelosia nei suoi confronti e mettere in piedi dei presunti stratagemmi per scalzare Montano e poter stare il più possibile con il ragazzo per il quale si è preso una bella cotta.

Situazione non semplice per Manuel, che in queste ore sta combattendo anche con alcuni problemi di salute. Al cospetto di Alfonso Signorini il ragazzo ha ammesso di voler procedere nella sua conoscenza con la giovane tra le sorelle Selassié ma a quanto pare la sua decisione non ha pienamente convinto il popolo del web che ha categoricamente bocciato la loro relazione definendo le reazioni della principessina fuori controllo e spesso ossessiva. Se, dunque, da una parte non mancano le coccole tra i due ragazzi, soprattutto notturne, dall’altra è sempre più crescente il desiderio di Bortuzzo di voler approfondire le conoscenze nella Casa e soprattutto coltivare l’amicizia con Aldo Montano che vede come un punto di riferimento.

Manuel Bortuzzo, Aldo Montano lo mette in guardia:”non avrei mai fatto nascere nulla qui dentro”

Manuel Bortuzzo potrebbe essere penalizzato dalla sua frequentazione in corso con Lucrezia ‘Lulù’ Selassié? Per una buona parte del web la risposta è affermativa. La ship, infatti, non prende il sopravvento, colpa anche della folle gelosia da parte della ragazza che, secondo le critiche social, non lascerebbe respirare il giovane concorrente. Dopo l’ultima puntata del GF Vip, secondo quanto riferito da 361Magazine che ha riportato le voci di Twitter, la ragazza si sarebbe mossa per impedire che Bortuzzo dormisse con l’amico Aldo, tanto da fingere di sentirsi male.

Un atteggiamento che avrebbe sollevato critiche furiose sul web: “Chiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se l’avesse fatto un uomo l’avreste massacrato. Basta con la scusa della donna sensibile. È inammissibile”, scrive un utente. Negli ultimi giorni, dunque, Manuel continua a trascorrere la notte ad intermittenza dividendosi tra amore e amicizia. Montano, di contro, ha accolto i recenti sfoghi dell’amico per poi dargli il suo punto di vista: “Non fare questo ora, non devi avercela con lei. Il discorso del “non correre, e non fare” va bene, è giusto. Però non è nemmeno il luogo e la situazione adatta. Nascono storie d’amore anche qua dentro, una ce l’abbiamo ben nota, diciamo che io con il mio carattere non sarei propenso a far nascere nulla qua dentro”. Bortuzzo riuscirà a prendere definitivamente la sua decisione? “Fuori hai modo di conoscerla veramente”, ha insistito Montano, spronandolo quindi a non bruciare subito le tappe.



