Manuel Bortuzzo fuori la Casa del GF Vip per Lulù/ Aereo per lei: “Una vita con te”

“Una vita insieme a te. Ti amo piccola mia, Manu”. È questo il messaggio che Manuel Bortuzzo ha fatto volare sul cielo della Casa del Grande Fratello Vip per la sua Lulù Selassiè. Manuel, però, non solo ha inviato questo messaggio alla sua fidanzata ma ha voluto essere fuori dalla Casa di Cinecittà nel momento esatto in cui le arrivava il suo pensiero. La scena è stata infatti da lui stesso immortalata e postata sui social.

Lulù Selassiè crolla al GF Vip "Odio il mio naso"/ Miriana "Consolarti è impossibile"

Quando il messaggio aereo è arrivato a destinazione, la principessa è stata subito chiamata in giardino dai suoi compagni che hanno festeggiato con lei questa sorpresa, abbracciandola. La dedica è servita anche a tirarle su il morale visto che, da quando è uscito Manuel, sente la sua mancanza e ha perso un po’ della sua allegria.

Lulù Selassié crolla "Senza Manu non riesco a dormire"/ Sophie: "E sti caz*i"

Manuel e Lulù sempre più innamorati, le parole di papà Franco Bortuzzo

Di recente anche Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, si è espresso sul rapporto tra i due ragazzi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000 ha così parlato: “[…] all’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il GF Vip è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. – ha spiegato l’uomo – Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza.”

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo, 3 anni fa l'incidente/ Padre Franco: "Pensavo di perderti. Oggi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA