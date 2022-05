Manuel Bortuzzo, gesto contro Silvia Toffanin/ Verissimo ricorda la storia con Lulù…

Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin?

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo è stato quello che, più volte, si è raccontato nel salotto di Verissimo. Il nuotatore, infatti, ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato del suo amore con Lulù Selassiè emozionandosi nel rivedere tutte le immagini dei momenti vissuti nella casa. Manuel, inoltre, è poi tornato a Verissimo con il padre Franco, la sorella Jennifer e il fratello Kevin per parlare della propria famiglia e, successivamente, con gli amici Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi. Concluso il Grande Fratello Vip, Manuel è tornato da Silvia Toffanin con Lulù Selassiè per parlare dei loro progetti di coppia. Progetti che non si sono realizzati perchè dopo poco più di un mese dall’uscita della Princess dalla casa di Cinecittà, Manuel ha deciso di chiudere la relazione.

Per spiegare i motivi che l’hanno spinto a prendere tale decisione, Bortuzzo è tornato nel salotto di Silvia Toffanin la quale, esattamente una settimana dopo, ha deciso di concedere la stessa possibilità a Lulù. Nel salotto della Toffanin, la Selassiè ha ribadito il suo amore per Manuel augurandogli di essere felice indipendentemente da lei. Qualcosa, tuttavia, nel rapporto tra Verissimo e Bortuzzo si sarebbe rotto nelle score ore perchè un gesto di Manuel non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan.

Il gesto di Manuel Bortuzzo che fa rumore

Molto attenti ai movimenti social del proprio beniamino, i fan di Manuel Bortuzzo, nelle scorse ore, hanno notato la diminuzione del numero delle persone seguite dal nuotatore. Attraverso una rapida verifica, come hanno poi svelato su Twitter, i fan hanno scoperto che Manuel ha smesso di seguire su Instagram Verissimo. Un gesto che sarebbe arrivato dopo la pubblicazione, tra le storie del profilo social del programma condotto di Silvia Toffanin, di un post che invitava i propri followers a scoprire i motivi della fine della relazione tra Manuel e Lulù.

Un gesto che, come fa notare anche il Vicolo delle News, non è piaciuto ai fan dell’ex coppia Bortuzzo-Lulù. Quello di Manuel è un modo per archiviare definitivamente la storia con la Selassiè? Per il momento, dopo l’intervista rilasciata da Lulù a Verissimo, Bortuzzo non ha rilasciato altre dichiarazioni e, su Instagram, continua a seguire l’ex fidanzata così come le sorelle di quest’ultima.











