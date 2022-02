Manuel Bortuzzo, gesto d’amore per Lulù dopo il GF Vip/ “Tatuaggio per lei, un 22…”

Ospite a CasaChi, Manuel Bortuzzo ha subito spoilerato di avere due nuovi tatuaggi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che da poco è uscito dalla Casa più spiata d’Italia, ha deciso di fare un gesto d’amore molto importante per la sua Lulù Selassiè e lo annuncia nel corso dell’intervista. “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui. – ha spiegato – L’altro tatuaggio dice ‘Cambiamenti’, che indica tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, belli o brutti è indifferente.”

D’altronde di cose cambiate per Manuel ci sono e anche grazie alla sua partecipazione al reality di Canale 5: “È facile fingere che vada sempre tutto bene però poi ti accorgi che dentro non è così. Adesso, l’aver ritrovato un po’ di colore, mi dà speranza, una spinta maggiore”, ha infatti ammesso.

Manuel Bortuzzo ‘cambiato’ dopo il GF Vip: “Ho condiviso il mio dolore”

Un’altra cosa che per Manuel Bortuzzo è cambiata è la voglia di raccontare quel dolore tutto suo che, inizialmente, non credeva qualcuno potesse capire. Nel corso dell’intervista ha infatti raccontato: “È cambiata quando capisci di avere davanti una persona che ha quella voglia e quella sensibilità per sentire ad ascoltarlo il tuo dolore. – e ancora – Quando hai delle incomprensioni dentro, non vuoi mai lasciarle andare nelle mani degli altri, hai sempre paura di ricevere una delusione da chi hai davanti, magari che questo sia trattato con superficialità. Quando trovi però persone come Aldo Montano e Lulù capisci che puoi condividerlo.”, ha quindi concluso.

