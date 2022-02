Manuel Bortuzzo, ‘gigantografia’ di Lulù sulla giacca/ “Sempre con me”. E i fans…

Manuel Bortuzzo non vede l’ora di riabbracciare la sua Lulù e nel pre-puntata del GF VIP ha mostrato sul proprio profilo Instagram la giacca personalizzata a lei dedicata. C’è il suo volto disegnato su un lato, ma anche una lunghissima dedica dai toni dolci e affettuosi. Ormai è palese che Manuel sia innamorato perso della sua Princess e da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello VIP non fa altro che tifare per lei e seguirla con grande passione e dedizione. Lulù, come risaputo, è ufficialmente in finale ed è una candidate alla vittoria finale.

Manuel Bortuzzo, giacca personalizzata con dedica a Lulù: “Sei sempre con me”

Nelle sue stories instagram, Manuel Bortuzzo mostra fiero e orgoglioso la nuova creazione, con una lunga dedica scritta a mano. Ciò che risalta al primo sguardo e il volto di Lulù Selassiè disegnato sulla manica sinistra della giacchetta di jeans che l’ex gieffino, probabilmente, indosserà questa sera. Un gesto per ricordare ciò che il ragazzo prova nel profondo del cuore e ciò che ormai non ha più paura di nascondere: il suo amore per Lulù. “Sei sempre con me”, le ha scritto a corredo della storia Instagram.

